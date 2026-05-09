Comunicazione e mediazione: gli studenti del Polo tecnologico partecipano ad un seminario

Grosseto. Esperienza formativa di grande valore per gli studenti del Polo tecnologico Manetti-Porciatti di Grosseto, che hanno partecipato a un seminario teorico-pratico dedicato alle “Tecniche di comunicazione, risoluzione del conflitto, mediazione civile e commerciale internazionale”.

L’iniziativa, promossa dalla referente d’istituto per l’educazione civica, la professoressa Rosella Benigno, ha coinvolto le classi 5^ BWS e 4^ EN, offrendo ai ragazzi un’importante occasione di approfondimento su temi sempre più centrali nella società contemporanea e nel mondo del lavoro.

Il seminario

Ospite del seminario è stato il dottor Giovanni Matteucci, esperto del settore, che ha saputo coinvolgere gli studenti in un confronto dinamico e partecipato, alternando aspetti teorici a esempi pratici e concreti. Attraverso il dialogo e il confronto, gli studenti hanno potuto conoscere strumenti e metodologie legate alla gestione dei conflitti, alla comunicazione efficace e alla mediazione civile e commerciale, anche in ambito internazionale. L’incontro ha rappresentato un’opportunità preziosa per avvicinare i giovani a realtà professionali innovative e ad ambiti lavorativi che superano i confini del territorio locale, confermando la vocazione del Polo tecnologico Manetti-Porciatti a proporre percorsi didattici moderni e in sintonia con le esigenze del presente.

“Esperienze come questa – ha dichiarato il dirigente scolastico Salvatore Costarella – rappresentano un valore aggiunto fondamentale per la crescita dei nostri studenti. La scuola deve essere sempre più un luogo aperto al confronto con il mondo esterno, capace di offrire competenze trasversali e strumenti utili per affrontare con consapevolezza le sfide future. Ringrazio la professoressa Rosvella Benigno per l’organizzazione dell’iniziativa e il dottor Giovanni Matteucci per la disponibilità e la professionalità dimostrate”.