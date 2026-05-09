Temporali in arrivo: allerta meteo di codice giallo in provincia di Grosseto

Grosseto. Atteso l’ingresso di un sistema perturbato nella giornata di domenica in Toscana, con piogge su gran parte della regione, ad iniziare dalla costa meridionale già nel corso della notte. Possibili temporali, in particolare sulle zone centro meridionali, costa e isole dell’Arcipelago comprese.
Per queste zone, la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’allerta di codice giallo per temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore per tutta la giornata di domani, domenica 10 maggio.
Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.