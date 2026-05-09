La Misericordia si riunisce per l’assemblea dei soci: i punti all’ordine del giorno

Manciano (Grosseto). Sabato 16 maggio, alle 15.30, nella sede sociale di via Ricasoli 19, la Misericordia di Manciano vivrà uno dei momenti più importanti della vita associativa: l’assemblea ordinaria dei soci per il 2026, già convocata in prima convocazione il 30 aprile senza, però, aver raggiunto il necessario numero legale per la validità della stessa.

L’ordine del giorno

Quattro punti all’ordine del giorno, ognuno importante per l’operatività della Confraternita, che nel 2025 ha percorso 245.284 chilometri e ha svolto complessivamente 2.553 servizi, di cui 1671 servizi socio-sanitari, 788 servizi di emergenza sanitaria 118, 15 servizi di protezione civile e 79 servizi funebri.

Numeri che parlano da soli e spiegano l’importanza che riveste un’organizzazione di questo tipo per la tenuta del tessuto sociale di un comune vasto qual è Manciano e per garantire, in tempi certi, un servizio di pronto intervento in caso di situazioni di emergenza sanitaria sotto la direzione della centrale operativa 118 Siena- Grosseto.

L’assise inizierà con la relazione morale del Governatore, per proseguire con l’approvazione di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025, stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, udita la relazione dell’organo di controllo.

Ultimi punti in agenda la nomina della commissione elettorale in vista del rinnovo delle cariche sociali e l’approvazione di una polizza per la responsabilità civile per il legale rappresentante e gli amministratori nell’espletamento del mandato.

“La Misericordia di Manciano ha una lunga storia che parte dal lontano 1890 – spiega il Governatore Federigo Norcini – e in questi lunghi 136 anni è sempre stata un punto di riferimento importante per il territorio comunale. I nostri operatori, siano essi volontari o dipendenti, sono sempre pronti a mettere passione e dedizione per aiutare chi è in difficoltà, non lasciandolo mai solo. Ogni giorno, grazie alla loro abnegazione, riusciamo a portare la nostra assistenza a chi ne ha bisogno. L’assemblea dei soci del 16 maggio rappresenta un momento di straordinaria importanza della vita associativa della Confraternita, perché con il voto dei soci possiamo approvare atti di così fondamentale importanza per le nostre attività come, per esempio, il bilancio d’esercizio, strumento economico essenziale per mantenere una realtà come la Misericordia”.

“Infine – conclude il Governatore –, ogni occasione di incontro con i soci costituisce un vero strumento di democrazia, attraverso il quale essi possono partecipare, tra le tante forme, in modo netto ed incisivo alla quotidianità della Confraternita, portando idee proposte e richieste di chiarimento in merito ai punti in esame”.