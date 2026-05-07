“Una giornata da Super Eroi”: Forze dell’Ordine e associazioni protagoniste nella frazione

Principina a Mare (Grosseto). Prosegue il calendario degli eventi di maggio organizzati dalla Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a mare, presieduta da Carmine Polla.

Sabato 9, a Principina a mare, nell’ampio parcheggio fra via del Delfino e via della Sogliola, si terrà la terza edizione di “Una giornata da Super Eroi”, un progetto che vuol far conoscere alle nuove generazioni il lavoro dei super eroi dei nostri giorni: gli operatori della prevenzione, della sicurezza e della protezione sociale.

Un evento che si propone di diffondere, in modo divertente e leggero, valori basilari come sicurezza del cittadino, cultura della legalità e cittadinanza attiva.

Il programma

Ecco quali sono i super eroi dei nostri giorni che animeranno il pomeriggio di Principina a mare raccontando in modo semplice e coinvolgente il loro lavoro quotidiano ad un pubblico che va dai bambini in su.

Ci saranno i Vigili del Fuoco, che presenteranno la dotazione ed il funzionamento di un loro automezzo e proporranno la multiforme iniziativa dedicata ai bambini “Pompieropoli”. I bambini che supereranno il percorso-avventura di Pompieropoli riceveranno il diploma di “Vigile del fuoco per un giorno”.

Presente anche la Polizia Municipale, con un percorso di educazione stradale per piccoli ciclisti, la presentazione dei mezzi e delle strumentazioni in dotazione e il “tappeto alcolemia” che simula gli effetti dell’abuso di alcool a vari livelli. I bambini avranno a disposizione un buon numero di bici per cimentarsi nel percorso, ma chi vuole può portare il proprio mezzo.

Quindi ci saranno anche la Polizia di Stato, che mostrerà a bambini e adulti i mezzi e le tecnologie per la sicurezza del cittadino; la Croce Rossa, che presenterà le dotazioni di un’ambulanza, l’attività di disostruzione pediatrica e offrirà un simpatico Truccabimbi. Ed infine l’Avis, che presenterà il gioco da tavolo Capitan Avis, pensato per incentivare la cultura della donazione.

L’evento è realizzato con la co-organizzazione del Comune di Grosseto. È naturalmente ad ingresso gratuito. Orario: dalle 14.45 alle 19.

Informazioni sulle pagine Facebook e Instagram della Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a mare e al numero 335.584 9911 (telefono e Whatsapp).