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Un centro estivo nella frazione: il Comune verifica l’interesse delle famiglie

Per questo motivo sarà pubblicato un bando finalizzato alla raccolta delle domande di interesse

di Redazione
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Orbetello (Grosseto). Il Comune di Orbetello rende noto che l’amministrazione comunale ha avviato l’iter per verificare l’interesse delle famiglie per l’attivazione di un servizio di colonia estiva sul territorio di Fonteblanda e Talamone, per cui sono necessarie almeno 10 iscrizioni.

A seguito dell’assenza, infatti, per l’estate 2026, di centri estivi educativi attivi sul territorio di Fonteblanda e Talamone, l’amministrazione comunale intende verificare l’interesse delle famiglie per l’attivazione di un servizio dedicato.

Per questo motivo sarà pubblicato un bando finalizzato alla raccolta delle domande di interesse per un possibile centro estivo nella scuola primaria di Fonteblanda, rivolto ai bambini dai 3 anni fino alla conclusione della scuola primaria nell’anno scolastico 2025/2026.

“Invitiamo le famiglie interessate a consultare il bando e scaricare la modulistica disponibile sull’Albo pretorio del Comune di Orbetello, nella sezione https://servizionline.comune.orbetello.gr.it/urbi/progs/urp/ur1ME001.sto?DB_NAME=N1200263 – si legge in una nota dell’amministrazione -. Nella documentazione ufficiale saranno indicate tutte le informazioni utili e le modalità di presentazione della domanda

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