Prodotti tipici e degustazioni: ecco “La Val di Farma e i suoi sapori”

Roccastrada (Grosseto).Domenica 10 maggio si svolgerà il primo evento della rassegna organizzata dal Comune di Roccastrada in collaborazione con le Pro Loco del territorio, dal titolo “Primavera a Roccastrada: il territorio e i suoi sapori”. Un’idea sviluppatasi attraverso un percorso condiviso ed ormai giunto alla quarta edizione, finalizzata all’animazione di un periodo, quello primaverile, meno denso di appuntamenti e con lo scopo della promozione delle tipicità enogastronomiche.

L’iniziativa, dal titolo “La Val di Farma e i suoi sapori“, si svolgerà nella rinnovata struttura polivalente di via Senese a Torniella dove, dalle 16.00 in poi, si terrà la presentazione dei prodotti tipici locali illustrati dagli stessi produttori e la successiva degustazione guidata nelle varie preparazioni. Sarà possibile degustare salumi, formaggi, olio, vino, polenta dolce e tartufo rigorosamente prodotti da aziende locali.

La promozione del territorio e dei suoi prodotti tipici è il filo conduttore per tutti gli appuntamenti di questa rassegna, giunta quest’anno alla quarta edizione e che si sta rivelando decisamente interessante per i produttori locali che trovano una vetrina del tutto nuova per la promozione dei loro prodotti.

I prossimi appuntamenti

Il tour nel territorio prosegue il giorno domenica 17 maggio, quando le Pro Loco Sasso&Forte insieme alla Pro Loco Roccatederighi organizzeranno congiuntamente “Camminando tra i sapori”, un percorso naturalistico da un paese all’altro con degustazione di prodotti tipici lungo il percorso: dalle 10.00 alle 18.00 passeggiata panoramica.

Domenica 24 maggio sarà la volta della Pro Loco di Ribolla, che organizza “C’era una volta la miniera.. percorso minerario e laboratori bambini”, dalle 9.30 alle 16.00 passeggiata guidata nei luoghi della miniera con picnic con partenza dal centro Vi.Vi.Mi.

Sabato 6 giugno sarà protagonista la Pro Loco di Sticciano, con l’evento “Non solo strozzapreti…”, in occasione del quale, dalle 18.00 alle 24.00, nella struttura polivalente di via Vecchia si terrà una serata di degustazione e promozione dei prodotti tipici locali;

Farà da chiusura il capoluogo, dove la Pro Loco Roccastrada, per sabato 20 giugno, organizza “Parco del Chiusone in festa”: dalle 15.00 alle 24.00 degustazione dei prodotti del territorio e intrattenimento danzante all’interno del Parco del Chiusone.

Informazioni: www.comune.roccastrada.gr.it tel. 0564.561218 e 0564.561222, e-mail info@comune.roccastrada.gr.it