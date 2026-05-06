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Vita indipendente, la Regione: “Azzerate liste di attesa e raddoppiati i destinatari di aiuto”

E’ cresciuto anche il contributo mensile, portato a duemila euro

di Redazione
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La scelta di ricorrere a risorse del fondo sociale europeo ha permesso di azzerare le liste di attesa del programma “Vita indipendente” destinato a a realizzare progetti di autonomia per persone con disabilità che hanno diritto ad un sostegno intensivo.

L’assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali Monni ricorda, in occasione della Giornata mondiale sulla vita indipendente, il grande lavoro fatto, avviato la scorsa legislatura ed ora portato a conclusione.

“Scegliendo di ricorrere al fondo sociale europeo – spiega – abbiamo raddoppiato le risorse messe in campo per sostenere programmi di vita indipendente. Abbiamo azzerato le liste di attesa del programma e alzato a 2000 euro il contributo mensile massimo che si può ottenere. Credo che sia un risultato straordinario che nessuna altra Regione può rivendicare”.

Con i sei milioni di euro stanziati pochi giorni fa con una delibera approvata dalla Giunta l’intervento finanziario per il triennio in corso ha raggiunto quota 78 milioni. Sono salite a 2.200 le persone a cui sono destinari aiuti, il doppio rispetto a quanto si riusciva a fare prima di ricorrere al Fondo sociale europeo, ed è stato elevato il tetto massimo di contributo personale (da 1800 a 2000 euro al mese).

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