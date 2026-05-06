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Incidente lungo la strada della Collacchie: muore un uomo

Altre due persone sono rimaste ferite

di Redazione
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Scarlino (Grosseto). Incidente mortale lungo la strada provinciale della Collacchie, nel comune di Scarlino.

Questa mattina, poco prima delle 7.30, per cause di accertamento, due auto si sono scontrate. 

Nell’impatto, è morto un uomo di 56 anni, mentre un altro uomo è stato trasportato all’ospedale di Grosseto in codice minore e un giovane di 25 anni è stato trasportato in codice 2 all’ospedale Le Scotte di Siena dall’elisoccorso Pegaso 2.

Sul posto, sono intervenute anche le ambulanze della Croce rossa di Follonica e della Croce rossa di Castiglione della Pescaia, l’automedica di Grosseto, le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco.

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