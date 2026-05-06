Incidente lungo la strada della Collacchie: muore un uomo

Scarlino (Grosseto). Incidente mortale lungo la strada provinciale della Collacchie, nel comune di Scarlino.

Questa mattina, poco prima delle 7.30, per cause di accertamento, due auto si sono scontrate.

Nell’impatto, è morto un uomo di 56 anni, mentre un altro uomo è stato trasportato all’ospedale di Grosseto in codice minore e un giovane di 25 anni è stato trasportato in codice 2 all’ospedale Le Scotte di Siena dall’elisoccorso Pegaso 2.

Sul posto, sono intervenute anche le ambulanze della Croce rossa di Follonica e della Croce rossa di Castiglione della Pescaia, l’automedica di Grosseto, le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco.