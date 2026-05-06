Sanremo Dance Festival e Firenze & Danza: successi per gli allevi di Bimbifitness

Grosseto. Durante il ponte del primo maggio la scuola Bimbifitness si è divisa tra Firenze e Sanremo portando a casa diversi premi e riconoscimenti.

I ragazzi delle sedi di Orbetello, Grosseto ed Isola del Giglio hanno calcato il palco del l’Ariston di Sanremo e quello del teatro Cartiere Carrara di Firenze in due manifestazioni di grande livello, come il Sanremo Dance Festival e Firenze & Danza.

Le più piccoline della scuola si sono esibite a Firenze salendo sul podio con un 2° posto per la coreografia “le bagnanti”, ballata da Megan Lici e Arianna Cedioli, e un 3° posto con la coreografie “le margherite”, ballata da Aurora Mazzoni, Irina Maria Moise, Arianna Cedioli e Megan Lici. Conquistano anche un meraviglioso riconoscimento per il miglior costume.

I più grandi si sono esibiti in contemporanea a Sanremo conquistano un 3° posto con la coreografia “Polka vivace”, ballata da Mara Isabella Zagrean e Filippo Pulci ,e un 3° posto con la coreografia “La sveglia birichina”, ballata da Vanessa Cukari e Mara Isabella Zagrean. Apprezzatissime anche le coreografie ballate dagli emozionati Leonardo Gabriele Zagrean, Jessica Cukari e Aurora Stranieri, al loro primo debutto, che conquistano punteggi poco al di sotto del 3° posto.

Tutte le coreografie presentate a Firenze e a Sanremo sono coreografate dall’insegnate Miranda Pastorelli che a Firenze ha ricevuto una borsa di studio per un corso di aggiornamento al Teatro alla Scala di Milano consegnato direttamente dal critico internazionale Francesca Bernabini.

Grande orgoglio per l’insegnate Miranda Pastorelli che festeggia con questi successi, insieme ai suoi ragazzi, i suoi cinquant’anni di carriera.