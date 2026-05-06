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L’Alternativa: “Intitolare una via ad Alex Zanardi”

di Redazione
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Castiglione della Pescaia (Grosseto). La lista civica L’Alternativa annuncia la presentazione di una mozione in Consiglio comunale per intitolare una strada al compianto concittadino Alex Zanardi, figura simbolo di determinazione e resilienza.

“L’iniziativa, promossa dai consiglieri Aldo Iavarone e Ianetta Giannotti, nasce dalla volontà di rendere omaggio a un uomo che, con le sue imprese sportive e la sua straordinaria forza d’animo, ha contribuito a portare il nome di Castiglione della Pescaia in tutta Italia e oltre i confini nazionali – si legge in una nota della lista civica -. Oltre al valore sportivo, la proposta si fonda su una motivazione profonda e condivisa: Zanardi rappresenta un esempio universale di rinascita dopo le difficoltà, capace di trasformare una tragedia personale in un messaggio potente di speranza, inclusione e rispetto per la vita. La sua storia è diventata un punto di riferimento non solo per il mondo dello sport, ma anche per chi affronta quotidianamente sfide personali, rendendo il suo nome un simbolo educativo per le giovani generazioni”.

“Attraverso questa mozione, L’Alternativa intende quindi non solo celebrare i successi e il valore umano di Zanardi, ma anche trasmettere un messaggio civile forte: dedicare una strada significa riconoscere e promuovere quei valori di coraggio, solidarietà e impegno che contribuiscono a costruire una comunità più consapevole e unita – termina il comunicato. La proposta sarà discussa nelle prossime sedute del Consiglio comunale, con l’auspicio che possa trovare ampia condivisione e diventare un gesto concreto di memoria e ispirazione per tutta la cittadinanza”.

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