Al via la Settimana della Salute: prevenzione, informazione e servizi gratuiti per i grossetani

Grosseto. È stata inaugurata questa mattina in piazza Duomo, a Grosseto. la terza edizione della Settimana della Salute, importante iniziativa dedicata alla promozione del benessere, della prevenzione e dell’informazione sanitaria, che ogni anno coinvolge istituzioni, professionisti della salute e associazioni del territorio.

Per l’occasione è stata allestita la “Piazza della Salute”, uno spazio aperto e accessibile a tutti, con oltre 30 gazebo informativi e punti di consulenza situati tra piazza Dante e piazza Duomo.

Durante la giornata inaugurale e per tutta la durata dell’evento, i cittadini avranno la possibilità di accedere gratuitamente a numerosi servizi: screening sanitari, consulenze mediche, attività di prevenzione e momenti informativi su corretti stili di vita. L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e della cura della propria salute.

“La grande partecipazione e l’interesse dimostrato – ha sottolineato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – confermano quanto sia fondamentale continuare a investire nella prevenzione e nella promozione del benessere. Durante questa settimana, dal 5 al 9 maggio, le nostre piazze e i nostri spazi si trasformano in luoghi di informazione, incontro e cura, grazie al prezioso contributo delle associazioni e dei professionisti sanitari. La Settimana della Salute rappresenta un’occasione preziosa per avvicinare i cittadini ai servizi sanitari e diffondere una cultura della prevenzione sempre più consapevole e noi siamo orgogliosi di dare il nostro contributo a questa causa”.

L’edizione 2026 si arricchisce della collaborazione di diversi ordini professionali: medici chirurghi e odontoiatri, farmacisti, veterinari e infermieri, oltre al contributo di realtà come Lilt, Misericordia, Croce Rossa e Humanitas. Fondamentale anche la collaborazione di Centro commerciale naturale e Uisp.

“Vedere le due principali piazze della città ‘invase’ dai colori di oltre 30 associazioni di volontariato del nostro territorio – ha aggiunto il presidente del Consiglio, Fausto Turbanti – è motivo di grande soddisfazione. Da volontario, sono testimone in prima persona dell’importanza del lavoro di squadra, della dedizione e della professionalità di chi mette il proprio tempo a disposizione degli altri, in un ambito tanto delicato quale è quello della salute”.

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza e si inserisce in un più ampio percorso di promozione della salute sul territorio, grazie alla grande collaborazione tra enti pubblici, professionisti e associazioni.

Il programma

La manifestazione proseguirà nei prossimi giorni con un ricco calendario di appuntamenti a cui, a causa delle condizioni meteo poco favorevoli, sono state apportate delle modifiche. La caccia al tesoro per bambini, inizialmente prevista per questa mattina, è stata infatti posticipata a giovedì, così come l’area pony, che è stata spostata ai giorni 7 e 8 maggio. Restano confermate le attività di dj set e live soft music nei locali aderenti per la serata di giovedì 7 maggio e l’animazione con Syn Circus per l’8 maggio, dalle 17, grazie alla collaborazione del Centro commerciale naturale e del presidente Alberto Macchi.