Progetto “Develop”: opportunità per aspiranti imprenditori e disoccupati o studenti con due bandi

Grosseto. La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, nell’ambito del progetto “Develop”, finanziato dal Programma Interreg Marittimo Italia-Francia 2021-2027, ha pubblicato due bandi: uno rivolto a studenti e persone in cerca di lavoro per favorire l’occupabilità attraverso borse di mobilità all’estero, nell’area di cooperazione transfrontaliera, e l’altro per aspiranti imprenditori con l’obbiettivo di sostenere la nascita di nuove imprese.

Borse di mobilità: 8 settimane in azienda tra Corsica, Sardegna, Liguria e Francia

L’avviso è finalizzato a selezionare 5 candidati, studenti o persone in cerca di occupazione con residenza o domicilio nelle province di Livorno, Grosseto, Lucca, Pisa o Massa Carrara, che vogliono svolgere un’esperienza professionale transfrontaliera di 8 settimane. A ciascun partecipante sarà riconosciuta una borsa di 5.600 euro per coprire spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione. Le mobilità attivate dal progetto sono: 2 in Liguria (provincia di Genova), nel settore della cantieristica navale, una in Sardegna (province di Cagliari e Oristano), nella gestione di siti culturali e museali, una in Corsica, nell’ospitalità alberghiera ed extralberghiera, e una in Francia (Regione Sud, Dipartimenti delle Alpi Marittime e del Var) nella ristorazione. Le domande devono essere inviate via Pec a cameradicommercio@pec.lg.camcom.it entro le ore 23.59 del 4 giugno 2026.

Percorso gratuito di supporto all’autoimprenditorialità

L’altro avviso è finalizzato a selezionare 7 aspiranti imprenditori che accederanno ad un percorso specialistico di accompagnamento, formazione e tutoraggio personalizzato per sviluppare un’idea imprenditoriale. Saranno offerti formazione specialistica e assistenza tecnica per la definizione del modello di business. Le idee imprenditoriali proposte dovranno svilupparsi all’interno di una delle tre filiere prioritarie del progetto “Develop”: Turismo e servizi turistici; Blue economy; Economia circolare. Possono presentare domanda le persone fisiche residenti o domiciliate nelle province di Livorno, Grosseto, Massa Carrara, Lucca o Pisa non titolari di partita Iva, né di un’impresa già iscritta al Registro delle Imprese. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non oltre le ore 12.00 del 29 maggio 2026.

La documentazione, i moduli di domanda e gli avvisi sono disponibili sul sito istituzionale della Camera: www.lg.camcom.it .