Spiagge e animali, Forza Italia: “Necessaria ordinanza unica nei Comuni per sostenere il turismo pet-friendly”

Follonica (Grosseto). “Con l’avvicinarsi della stagione estiva e la prossima pubblicazione delle ordinanze relative all’accesso degli animali domestici alle spiagge, Forza Italia Follonica richiama l’attenzione delle amministrazioni comunali del golfo sulla necessità di un intervento coordinato e uniforme”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Charlie Lynn, coordinatore cittadino di Forza Italia Follonica.

“Sono sempre di più le strutture turistiche del nostro territorio che accolgono animali domestici, rispondendo a una domanda in costante crescita da parte dei visitatori – continua la nota . Tuttavia, la presenza di regolamenti differenti tra i vari Comuni del golfo di Follonica rischia di generare confusione tra i turisti, i quali difficilmente riescono a orientarsi tra divieti, limitazioni e fasce orarie spesso non omogenee. Questa frammentazione normativa rappresenta un ostacolo non solo per i visitatori, ma anche per gli operatori turistici, che quotidianamente si trovano a dover fornire informazioni complesse e talvolta poco chiare. Per questo motivo, Forza Italia Follonica rivolge un appello agli assessori competenti e ai sindaci dei Comuni del Golfo affinché si avvii un confronto concreto finalizzato all’armonizzazione delle ordinanze in materia di accesso degli animali alle spiagge”.

“Un regolamento condiviso, chiaro e uniforme rappresenterebbe un passo importante verso una maggiore valorizzazione del territorio, rendendolo più accogliente e competitivo nel panorama del turismo pet-friendly. Facilitare la permanenza dei turisti con animali domestici significa sostenere un segmento in forte crescita e offrire un servizio migliore, capace di coniugare accoglienza, rispetto delle regole e tutela degli spazi pubblici – termina il comunicato -. Forza Italia Follonica resta a disposizione per contribuire al dialogo tra le amministrazioni, con l’obiettivo di individuare soluzioni efficaci e condivise”.