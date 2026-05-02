Sanità: tablet per migliorare l’accessibilità dei servizi della Asl a persone sorde e con ipoacusia

Grosseto. Accedere ai servizi sanitari in modo semplice e immediato, senza barriere comunicative: è questo l’obiettivo del nuovo intervento promosso dalla Asl Toscana sud est per le persone sorde e con ipoacusia.

Nell’ambito della progettazione regionale dedicata, il Dipartimento dei servizi sociali ha acquistato 50 tablet che saranno distribuiti nei presidi aziendali a maggiore contatto con la cittadinanza, tra cui portinerie ospedaliere, pronto soccorso e Case della comunità.

I dispositivi sono pensati per facilitare la comunicazione e l’accesso ai servizi socio-sanitari grazie a strumenti innovativi: un’app per la traduzione dal parlato allo scritto, la possibilità di attivare un interprete da remoto in videochiamata con lingua dei segni e materiali informativi dedicati, come video, frasari e lessico specialistico in ambito sanitario (ad esempio termini legati a prestazioni come il prelievo del sangue), con traduzione simultanea nella lingua dei segni. All’interno dei tablet saranno inoltre disponibili brochure informative su servizi fondamentali come consultori e pronto soccorso, progettate per garantire una comunicazione più chiara e inclusiva.

Per accompagnare l’introduzione dei dispositivi, la Asl Toscana sud est ha organizzato tre appuntamenti sul territorio. Il 12 maggio l’iniziativa si svolgerà a Grosseto, nell’auditorium dell’ospedale Misericordia (in via Senese 161), dalle 10.30 alle 13.30.

Durante l’incontro sarà illustrato il funzionamento dei tablet e verrà fornita una breve formazione agli operatori individuati per il loro utilizzo, insieme alla consegna di un vademecum operativo.

L’appuntamento di Grosseto rappresenterà anche il momento ufficiale di consegna dei dispositivi alle direttrici e ai direttori delle strutture coinvolte, oltre che un’occasione per presentare il materiale informativo e la cartellonistica realizzati nell’ambito del progetto.

Con questa iniziativa, la Asl Toscana sud est compie un ulteriore passo verso un sistema sanitario sempre più accessibile, capace di rispondere ai bisogni di tutti i cittadini e garantire pari opportunità di accesso ai servizi.