Maxi intervento di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in sette comuni

Grosseto. Maxi intervento sulla dorsale Fiora.

Per la giornata di martedì 5 maggio Acquedotto del Fiora mette in campo un impegnativo piano di sei interventi in altrettanti punti della condotta dorsale situati nelle località Bagno di Gavorrano, Rubareccia e Montebelli, nel comune di Gavorrano, Monte Leoni e Giovannello, nel comune di Roccastrada, e Strada Provinciale del Puntone, nel comune di Scarlino.

Tra i lavori previsti anche l’installazione, in via Salvo d’Acquisto a Bagno di Gavorrano, di apparecchiature avanzate per la regolazione della pressione dell’acqua all’interno delle condotte: questo intervento permetterà di risolvere alcune annose criticità che storicamente impattano sul tratto della dorsale Fiora che adduce la risorsa idrica vero il territorio di Scarlino, con l’obiettivo di garantire alla comunità un servizio continuativo e sempre più di qualità.

Nel piano di sei interventi saranno coinvolte un totale di 36 persone tra operatori Fiora sul campo per le manovre e gestione flussi, addetti al monitoraggio dalla sala telecontrollo e operatori delle ditte esterne.

I lavori

I lavori avranno inizio alle ore 6.30: l’interruzione del flusso interesserà i serbatoi e le utenze collegate in diretta alla condotta adduttrice nei comuni di Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Scarlino, Roccastrada e nelle località Tirli, Ampio, Buriano, Vetulonia utenze ex Bonifica e Pian d’Alma, nel comune di Castiglione della Pescaia.

Gli interventi termineranno, salvo imprevisti, intorno alle 17: il normale flusso idrico verrà ripristinato presumibilmente nella nottata dello stesso giorno, mentre per le sole località di Scarlino e Scarlino Scalo, vista la complessità dell’intervento e la particolare orografia del territorio, il ripristino del flusso è previsto per la mattinata di mercoledì 6 maggio.

Acquedotto del Fiora attiverà tutte le azioni necessarie ad annullare o mitigare il più possibile i possibili disagi derivanti dalla chiusura del flusso, tra le quali l’alimentazione dei serbatoi attraverso risorse idriche locali alternative dove disponibili. Per la località Scarlino Scalo sarà attivo un servizio di approvvigionamento alternativo con autobotte in stazionamento dalla mattina di martedì 5 maggio in piazza Agresti, presso il parcheggio della Coop.

Si precisa che l’interruzione interessa una condotta che adduce l’acqua ai vari serbatoi che presiedono la distribuzione all’utenza, ognuno caratterizzato da una propria capacità di compenso. Durante l’intervento, e nelle ore immediatamente successive al ripristino del servizio, si potranno inoltre verificare temporanei fenomeni di intorbidimento del flusso idrico anche nelle zone limitrofe a quelle direttamente interessate dall’interruzione.

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