Ospedale Misericordia: la Radioterapia diventa struttura accreditata a livello internazionale

Grosseto. L’unità operativa di Radioterapia, in collaborazione con la Uoc Fisica sanitaria diretta da Andrea Guasti, ha ottenuto ufficialmente la certificazione dall’Aiea (Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica), il prestigioso organismo delle Nazioni Unite con sede a Vienna.
Il riconoscimento è arrivato a seguito di un rigoroso iter di verifica condotto dalla divisione «Human health – Laboratory dosimetry and medical radiation physics » ed è stato ottenuto grazie alle competenze della Fisica sanitaria ed alla stretta collaborazione di questa con le altre figure professionali del reparto.
«La certificazione attesta non solo la qualità d’avanguardia delle dotazioni tecnologiche in uso, ma anche l’altissimo profilo professionale dell’equipe – dichiara il direttore generale della Asl Toscana sud est, Marco Torre -, siamo orientati ad un approccio basato sul valore delle cure, in cui contano appropriatezza, efficacia e sicurezza che con questa certificazione ci vengono riconosciute».
«Questo risultato – commenta Francesca Rossi, direttrice del reparto – conferma l’impegno costante nel garantire standard di sicurezza e precisione clinica ai massimi livelli, consolidando il nostro reparto come punto di riferimento essenziale per l’intera comunità maremmana».
«Per la prima volta – dichiara il direttore medico di presidio Michele Dentamaro – siamo riusciti ad ottenere questo importante riconoscimento internazionale, colgo l’occasione per ringraziare tutto il personale del reparto di Radioterapia e la Fisica sanitaria per il lavoro quotidiano».