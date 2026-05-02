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Incendi: la Regione ricorda che sono vietati abbruciamenti di residui vegetali se c’è vento

Il presidente Giani: “Fondamentale la collaborazione dei cittadini”

di Redazione
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La Regione raccomanda la massima prudenza e ricorda che in presenza di vento è tassativamente vietato effettuare abbruciamenti di residui vegetali e agricoli.

“È fondamentale la collaborazione attiva di tutti i cittadini nel rispettar le norme che regolano lo smaltimento delle potature – evidenzia il presidente della Toscana, Eugenio Giani -: questo per prevenire ulteriori emergenze e non aggravare una situazione già fortemente gravosa”.

L’intero sistema regionale antincendi boschivi è da giorni infatti impegnato, anche la notte,  in un intenso lavoro per fronteggiare il vasto incendio sul Monte Faeta e i roghi che si sono sviluppati ieri nei territori di Massarosa e Peccioli e lo sviluppo di nuovi incendi, anche se più modesti, rischia di rendere ancora più faticosa una situazione già impegnativa che vede sul campo, in attività, diverse squadre di volontari.

Anche nella mattinata di oggi, sabato 2 maggio, la sala operativa regionale antincendi boschivi è impegnata nella gestione di sette nuovi roghi.

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