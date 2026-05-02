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56 nuovi alberi in paese: ecco dove sono stati piantati

di Redazione
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Castel del Piano (Grosseto). 16 aceri montani sono stati messi a dimora in viale Orazio Imberciadori, 24 alberi di Giuda hanno trovato la loro collocazione e hanno arricchito il verde del Parco dei cigni e della zona del pump track, altri 16 aceri montani troveranno la loro collocazione in via Vittorio Veneto, a Castel del Piano, tutte le piante sono curate e irrigate.

“Non basta piantare – commenta Ludovico Bartolommei, assessore del Comune di Castel del Piano –. A Castel del Piano abbiamo avviato un’operazione di risanamento delle alberature intervenendo su alberi ammalati, ma il percorso è appena iniziato: vogliamo scegliere con attenzione le essenze, curare adeguatamente le potature, censire le singole piante e tracciarne la vita, unire l’estetica del verde alla salute che portano tra noi, ricercare, attraverso anche fiori e piante da ornamento, di offrire bellezza alla nostra vita. Intanto è iniziato lo sfalcio dell’erba sia nel capoluogo che nelle frazioni e, a breve, partirà il rifacimento delle aiuole del Gallaccino e del parco della Rimembranza”

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