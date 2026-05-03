“Artigiani da Museo”: tradizione, sapere e futuro in mostra alle Clarisse

Grosseto. Sarà inaugurata mercoledì 6 maggio, alle 10.00, al Polo culturale Le Clarisse di Grosseto, la mostra “Artigiani da Museo. Tradizione, sapere e futuro in dialogo”, progetto nato dalla collaborazione tra Confartigianato Imprese Grosseto, Liceo statale Rosmini e Polo culturale Le Clarisse.

Inserita tra gli eventi ufficiali della Giornata nazionale del Made in Italy 2026, l’iniziativa rappresenta un modello innovativo di valorizzazione del patrimonio culturale e produttivo, capace di mettere in relazione il mondo dell’artigianato con lo spazio museale e con la formazione.

“L’avvio della mostra rappresenta un momento importante per un progetto che mette al centro il valore culturale dell’artigianato e la sua capacità di dialogare con il presente – dichiara Cristina Frascati, responsabile del progetto per Confartigianato Imprese Grosseto –. ‘Artigiani da Museo’ nasce con l’obiettivo di raccontare il lavoro artigiano non solo come produzione, ma come espressione di identità, competenze e visione. Portare queste esperienze dentro uno spazio museale significa riconoscerne il ruolo nella costruzione della cultura contemporanea e creare nuove occasioni di incontro tra imprese, giovani e comunità.”

“Questo progetto rappresenta per il Liceo statale Rosmini un’esperienza concreta e innovativa di ciò che la scuola può e deve essere: un luogo aperto, capace di dialogare con il territorio, con il mondo del lavoro e con le istituzioni culturali, restituendo agli studenti un rapporto vivo e consapevole con il patrimonio che li circonda – commenta Roberta Capitini, dirigente scolastica del Liceo statale Rosmini -. Il riconoscimento come evento ufficiale della Giornata nazionale del Made in Italy testimonia come un percorso educativo, radicato nel contesto locale, possa assumere un respiro nazionale. Siamo orgogliosi di aver contribuito a costruire un ponte solido tra formazione, le imprese artigiane e il mondo museale.”

“‘Artigiani da Museo’ è un progetto che interpreta in modo concreto il ruolo del museo come spazio aperto al dialogo tra saperi, linguaggi e comunità. – aggiungono Giovanni Tombari, presidente di Fondazione Grosseto Cultura, e Mauro Papa, direttore del Polo Le Clarisse -. Portare l’artigianato dentro il Polo Le Clarisse significa riconoscerne il valore culturale e la capacità di raccontare il presente attraverso il lavoro, la ricerca e la trasmissione delle competenze. In questo percorso, il coinvolgimento delle scuole aggiunge un elemento fondamentale: costruire connessioni tra generazioni e offrire strumenti per leggere e valorizzare il patrimonio del territorio. È in questa relazione tra istituzioni, formazione e mondo produttivo che si rafforza un’idea di cultura accessibile, viva e radicata”.

La mostra

La mostra, visitabile fino al 24 maggio, trasforma il museo in un luogo di incontro tra linguaggi, tecniche e materiali, dove le opere degli artigiani dialogano con il patrimonio artistico, restituendo il valore del saper fare come elemento centrale dell’identità culturale contemporanea.

Protagonisti della mostra sono gli artigiani del territorio, espressione di competenze, linguaggi e percorsi differenti che raccontano la ricchezza del Made in Italy contemporaneo: le maestre orafe Gabriella A. M. Cartella e Laura Giusti, i designer della moda Francesca Riillo, Paolo Martini e Daniela Pelosi ed Emiliano Fiorenzano, odontotecnico specializzato in modellazione 3D.

Figure diverse per formazione e ambiti operativi, accomunate da una forte identità progettuale e dalla capacità di coniugare tradizione e innovazione, manualità e ricerca, contribuendo a restituire un’immagine attuale e dinamica dell’artigianato come patrimonio vivo e in continua evoluzione.

Elemento distintivo del progetto è il coinvolgimento attivo degli studenti del Liceo del Made in Italy, che partecipano al percorso espositivo documentando e raccontando i processi creativi attraverso interviste, contenuti digitali e attività di ricerca, contribuendo alla costruzione di un archivio contemporaneo dei mestieri.

La giornata inaugurale si aprirà alle 10.00 con l’accoglienza dei partecipanti, seguita dai saluti istituzionali e da un momento di presentazione del progetto con gli interventi dei promotori e dei partner coinvolti.

A seguire, spazio al tema del valore territoriale del Made in Italy e alle testimonianze dirette degli artigiani protagonisti della mostra, tra cui maestri orafi, designer della moda e professionisti della manifattura contemporanea.

Alle 11.50 è prevista l’inaugurazione ufficiale della mostra, con visita guidata insieme agli artigiani.

Un vero e proprio laboratorio culturale, capace di creare un ponte tra artigianato, istituzioni e formazione, offrendo al pubblico un’occasione concreta per conoscere da vicino le eccellenze del territorio e il valore del lavoro manuale come patrimonio vivo.