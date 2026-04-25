25 aprile, Rossi: “Memoria e pacificazione nazionale, nel segno dell’unità dell’Italia”

Grosseto. “Il 25 aprile deve rappresentare, oggi più che mai, un momento di memoria e di autentica pacificazione nazionale. Un’occasione per rileggere la nostra storia con rispetto e responsabilità, superando contrapposizioni ideologiche che per troppo tempo hanno diviso il popolo italiano, riscoprendo ciò che unisce la nostra comunità nazionale, innanzitutto la libertà”.

È quanto dichiara il deputato grossetano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi in occasione dell’81° anniversario della Liberazione.

“Da anni – prosegue Rossi – scelgo simbolicamente di ricordare questa giornata attraverso le parole di giovani vite spezzate, appartenenti a fronti diversi, per testimoniare quanto profondo sia stato il dolore che ha attraversato il nostro Paese. È un modo per ribadire quanto profonda e dolorosa è stata la guerra civile e che dopo tanti anni si deve parlare di pacificazione nazionale, grazie all’avvento della democrazia in Italia”.

“Questa mattina – commenta Rossi –, su invito del Prefetto di Grosseto Paola Berardino, ho preso parte alle commemorazioni ufficiali, momenti solenni e partecipati che hanno visto la presenza delle autorità civili e militari del territorio con la deposizione della corona di alloro al monumento ai caduti al Parco della Rimembranza, sulle Mura medicee”.

“Queste cerimonie rafforzano il senso delle istituzioni e della comunità nazionale, nel ricordo di chi ha sacrificato la propria vita per la nazione”, conclude Fabrizio Rossi.