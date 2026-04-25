Story Lab: laboratorio sull’immaginazione nella sede di TartAmare

Grosseto. Domenica 26 aprile, il Centro recupero tartarughe marine di TartAmare, in via Bramante 83 a Marina di Grosseto., ospiterà un appuntamento dedicato alla narrazione e alla creatività. Protagonista della giornata sarà lo Story Lab, un laboratorio speciale creato dall’artista e collaboratore dell’associazione Uri Noy Meir.

L’attività avrà inizio alle 12.00 e si rivolge in particolare alle famiglie. Lo Story Lab è un laboratorio partecipativo che utilizza un set di carte illustrate per attivare immaginazione, ascolto e narrazione condivisa.

Attraverso immagini evocative e aperte a molteplici interpretazioni, i partecipanti sono invitati a creare storie in cerchio, intrecciando esperienze personali e visioni collettive.

Il workshop si propone come uno spazio sicuro e creativo dove allenare la capacità di ascoltare, esprimersi e co-costruire significati, favorendo connessione, empatia e nuove possibilità di immaginare il mondo.

Nel pomeriggio, dalle 17.00 alle 19.00, il centro resterà aperto per l’Open Day, offrendo al pubblico la possibilità di conoscere il lavoro di tutela svolto dall’associazione lungo la costa toscana.

Le attività si svolgono in via Bramante 83, Marina di Grosseto, sono a offerta libera e aperte a tutti.