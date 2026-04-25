Certificati in realtà virtuale al Polo tecnologico: diciassette studenti protagonisti dell’innovazione

Grosseto. Un passo concreto verso la scuola del futuro. Al Polo tecnologico Manetti Porciatti, diciassette studenti hanno ricevuto l’attestato di partecipazione al termine di un corso immersivo dedicato alla realtà virtuale, un’esperienza formativa che coniuga tecnologia, didattica e nuove competenze.

La consegna dei certificati è avvenuta in una cerimonia sobria, ma significativa, alla presenza del dirigente scolastico Angelo Costarella, del responsabile di plesso Andrea Lelli, dei docenti Giovanni Calanzone e Antonella Minacci e dalla tutor Maria Pia Betti.

Un momento di riconoscimento per gli studenti che hanno portato a termine un percorso innovativo, acquisendo competenze sempre più richieste nel mondo contemporaneo. Il corso, incentrato sull’utilizzo della realtà virtuale, ha dimostrato come queste tecnologie possano trovare applicazioni trasversali anche nelle materie curricolari e di indirizzo, aprendo nuove prospettive per l’apprendimento. Non solo un’esperienza tecnica, dunque, ma un vero e proprio laboratorio di idee e sperimentazione.

L’incontro

Durante l’incontro, gli studenti hanno espresso feedback molto positivi sulla metodologia adottata, evidenziando l’efficacia di un approccio immersivo e coinvolgente. Il dirigente Costarella ha sottolineato il valore dell’iniziativa, ricordando come le competenze acquisite rappresentino un patrimonio formativo spendibile in diversi ambiti, sia accademici che professionali.

“Un progetto che si distingue anche per l’attenzione all’inclusione – ha dichiarato il dirigente –. Con questo corso confermiamo la nostra vocazione di scuola innovativa. Nei prossimi anni, sono convinto, la realtà virtuale troverà applicazione in tutte le nostre specializzazioni e attività, offrendo agli studenti strumenti concreti per diventare professionisti competenti e cittadini consapevoli”.

Un’iniziativa che conferma il Polo Tecnologico come punto di riferimento per la formazione avanzata, capace di anticipare le sfide del futuro e di accompagnare i giovani verso nuove opportunità.