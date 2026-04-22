Fiera del Madonnino: varato piano straordinario per viabilità e gestione del traffico sull’Aurelia

Grosseto. In vista dello svolgimento della Fiera del Madonnino, in programma nei giorni 24, 25 e 26 aprile, si è tenuta ieri, nella Prefettura di Grosseto, una riunione di coordinamento operativo per la viabilità, presieduta dal Prefetto Paola Berardino, con l’intento di definire gli aspetti generali legati alla sicurezza della circolazione e contenere i disagi derivanti dall’elevato afflusso di traffico.

Al riguardo sono state adottate specifiche misure temporanee di regolazione della viabilità, rese necessarie in considerazione della presenza di un cantiere Anas lungo l0Aurelia, in prossimità dello svincolo di Braccagni Nord, che potrebbe compromettere la fluidità del traffico durante i giorni della manifestazione.

Principali modifiche alla viabilità:

l’accesso all’area fieristica sarà differenziato in base alla provenienza dei flussi di traffico: i veicoli in arrivo dal centro abitato di Grosseto saranno indirizzati lungo la S.P. 152 Vecchia Aurelia, mentre quelli provenienti dalla SS1 Aurelia, sia da nord che da sud, dovranno utilizzare lo svincolo di Giuncarico, in sostituzione dell’uscita di Braccagni;

analogamente, anche le modalità di deflusso saranno organizzate in modo distinto: i veicoli diretti verso Grosseto città utilizzeranno sempre la S.P. 152 Vecchia Aurelia, mentre coloro che intendono reimmettersi sulla SS1 Aurelia, in direzione nord o sud, dovranno fare riferimento sempre allo svincolo di Giuncarico.

La gestione della viabilità sarà garantita attraverso un coordinamento tra i diversi enti competenti: Anas, Comune di Grosseto, Vigili del Fuoco e Forze dell’ordine.

Durante tutta la durata della manifestazione sarà assicurata la presenza della Polizia Stradale, con pattuglie dedicate anche alla gestione di eventuali situazioni di emergenza, supportate dalle altre Forze dell’Ordine e, se necessario, dal personale di Protezione Civile e dalle associazioni di volontariato.