Ecco “Arena urbana”: oltre trenta eventi al Giardino degli Arcieri

Grosseto. Dibattito stampa mercoledì 29 aprile, alle 18, per la presentazione di “Arena urbana” 2026, la rassegna di eventi al Giardino degli Arcieri proposto dalla cooperativa di comunità della Maremma Le Vie – Impresa sociale.

Gli spazi esterni del Baluardo della Rimembranza delle Mura di Grosseto continuano a offrire al territorio modelli contemporanei e aggreganti di animazione e confermano il lavoro fatto nelle ultime due stagioni dalla cooperativa Le Vie. L’Istituzione Le Mura ha affidato alla cooperativa, con determina del 30 aprile 2025, la gestione dello spazio antistante del Baluardo fino al 2027, prevedendo un contributo economico di 2.000 euro per ognuna delle tre annualità.

“Dopo tre stagioni dedicate a promuovere stili di vita sostenibili, originali e partecipati, la Comunità Le Vie sceglie un programma ricchissimo e variegato, perché il centro storico e le Mura possano essere vissuti con allegria e partecipazione – si legge in una nota della cooperativa -: quest’anno saranno 31 giornate di eventi dal 30 aprile al 4 ottobre, fortemente convinti che, insieme, come comunità cittadina, si possa cambiare in meglio il luogo che viviamo, attivandoci e prendendoci cura dei nostri spazi, come custodi della nostra città. Per il terzo anno consecutivo il principale sponsor finanziatore è la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, che crede moltissimo in questo progetto di rigenerazione urbana e sociale per rivitalizzare quest’area abbandonata e per far crescere nuova cultura nella città e sostiene fortemente lo sviluppo della cooperativa e dello spazio”.

Il programma

Quest’anno si parte il 30 aprile con “ReGenea” (terza edizione), festa di apertura dedicata alla musica elettronica. Nel weekend successivo, il primo e 2 maggio, spazio alla quarta edizione del “PullUp Fest”, festival hip hop con live painting, breakdance, skate e concerti rap con nomi storici come Danno (Colle der Fomento) e dj Lugi, ormai un appuntamento fisso e di grande successo del Giardino degli Arcieri.

Il calendario prosegue all’insegna di una proposta capace di parlare a un pubblico intergenerazionale. Il weekend dall’8 al 10 maggio sarà dedicato a “Il cambio dell’armadio” edizione primaverile, evento molto atteso che unirà mercatino di abiti usati e ricondizionati, laboratori collaterali sul riuso e sull’economia circolare. Quest’anno il laboratorio della domenica 10 maggio sarà condotto da “Teste fiorite”, con Roberta Favia e Laura Capra, riferimento ormai affermato nel panorama italiano della didattica.

Venerdì 22 e sabato 23 maggio saranno dedicati al gusto e all’olfatto: il fine settimana si aprirà con “Vini mirati”, evento dedicato ai vini naturali con degustazioni, mentre il sabato sarà riservato a una cena sensoriale realizzata con l’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti Ets-Aps. A chiudere il mese, il 29 e 30 maggio, tornerà “ReGenea 3.0”, con musica elettronica anche durante il giorno.

Tra le novità di questa edizione, il 5 e 6 giugno arriverà la Festa della Birra, con degustazioni e laboratori dedicati al mondo della birra. Il 12 giugno il Giardino degli Arcieri ospiterà il Pre Toscana Pride Festival, con talk e performance dedicate all’educazione affettiva e sessuale.

Il fine settimana del 19, 20 e 21 giugno proporrà un programma particolarmente vario: venerdì 19 debutterà la prima edizione di “Quindie?”, festival dedicato alla musica indie; sabato 20 sarà la volta di “Gin Gin”, tra degustazioni e laboratori sul gin; domenica 21, infine, spazio al saggio della scuola di musica 4Beats.

Anche luglio si preannuncia particolarmente ricco di appuntamenti, concentrati soprattutto tra la prima e la seconda settimana. Si partirà il 3 luglio con una serata di Stand Up comedy e musica dal vivo, mentre sabato 4 sarà dedicato al “Road to Margini”, con sonorità punk rock. Dal 5 all’8 luglio tornerà anche “Cinemura” (quarta edizione), rassegna di cinema all’aperto in collaborazione con il Clorofilla Film Festival con proiezioni e dibattiti, mentre il 9 luglio sarà la volta, per il secondo anno consecutivo e dopo il grande successo di pubblico, del teatro urbano con il Gruppo della Creta.

L’evento più atteso dell’estate tornerà dal 27 al 29 agosto: “Margini Fest”, giunto alla sua quinta edizione, si conferma uno degli appuntamenti centrali della stagione, con concerti dal vivo ed eventi che ogni anno richiamano un pubblico sempre più ampio da tutta Italia..

Il 25 settembre e il 26 settembre andrà in scena l’ultima serata dedicata alla serie di eventi “ReGenea”, in concomitanza con il “Giardino visibile”, all’interno della “Notte visibile della cultura”. La stagione di “Arena urbana” 2026 si concluderà infine con “Il cambio dell’armadio” in edizione autunnale.

“Il progetto che oggi porta alla conquista di un ruolo importante nella vita socioculturale della comunità maremmana, parte già nel 2020 – prosegue il comunicato -. La sostenibilità è la parola chiave di tutto il progetto e permea tutte le azioni: dall’allestimento di un bar ristoro dove si utilizzano i prodotti a km equo e biologici, alla collaborazione con realtà locali, al coinvolgimento cittadino, alla partecipazione dal basso, l’uso di prodotti a basso impatto ambientale, un approccio Zero Rifiuti, una proposta intergenerazionale, la scelta di cercare di mantenere i prezzi più accessibili ed equi per tutte le tasche”.

Il progetto è patrocinato dal Comune di Grosseto con il sostegno dell’Istituzione Le Mura e fa parte del New european Bauhaus dell’Unione Europea, che promuove la rigenerazione urbana tramite un approccio accessibile e sostenibile.

Gli eventi sono possibili grazie anche ai partner tecnici: Birrificio de’ Neri, Sbrocca, con l’allestimento di un depuratore per acqua gratuita, Campeggio Principina, con il supporto per l’accoglienza di artisti e ospiti, Rf Light Glow. grazie alla messa in sicurezza dell’impianto elettrico.

Il progetto del 2026 è anche in fase di valutazione per altri bandi regionali e nazionali.

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