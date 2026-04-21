Inaugurata piazza della Palma: riqualificazione da 1,1 milioni di euro per il centro storico

Grosseto. È stata inaugurata questa mattina la nuova piazza della Palma, restituita alla città al termine di un importante intervento di rigenerazione urbana dal valore complessivo di 1.100.000 euro, finanziato nell’ambito del programma Pinqua (Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare). Un’opera significativa che si inserisce nel più ampio percorso di rilancio del centro storico e che rappresenta un risultato concreto dell’azione amministrativa, volto a migliorare la qualità degli spazi pubblici e della vita urbana.

“Questa riqualificazione restituisce a Grosseto un’area completamente riordinata e più accessibile – commenta il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -, pensata per essere vissuta dai cittadini e per valorizzare il contesto urbano del centro storico. Le aree verdi, insieme alle curate e armoniose piantumazioni presenti nella piazza, sono state generosamente offerte dalla cooperativa Santa Barbara. Questi interventi rappresentano il frutto di un impegno costante e di una visione chiara dell’amministrazione: investire nella riqualificazione urbana significa rafforzare l’identità dei luoghi e renderli più vivibili, accessibili e sicuri”.

Il cantiere, avviato il 2 maggio 2024, ha interessato la riqualificazione e il rinnovo urbano della piazza e delle aree limitrofe, con un intervento complessivo che ha riguardato la pavimentazione, l’organizzazione degli spazi pubblici, il miglioramento del decoro e la funzionalità dell’intera area, estendendosi anche verso via Garibaldi.

Nel corso dei lavori, l’amministrazione ha garantito un monitoraggio costante dell’intervento, affrontando le complessità tecniche e operative tipiche di opere di questa natura e mettendo in campo tutte le azioni necessarie per assicurare la ripresa e il completamento del cantiere.