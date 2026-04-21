Home Colline MetalliferePiazza Garibaldi: gli studenti in visita al cantiere
Colline MetallifereScuolaScuola Grosseto

Piazza Garibaldi: gli studenti in visita al cantiere

L'iniziativa ha avuto come obiettivo quello di far conoscere da vicino il funzionamento di un cantiere e approfondire i principali dispositivi di sicurezza

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 27 views

Massa Marittima (Grosseto). Lunedì mattina, a Massa Marittima, in piazza Garibaldi, dove sono attualmente in corso i lavori per la posa della nuova pavimentazione, si è tenuta la visita didattica di tre classi dell’indirizzo geotecnico dell’istituto “Bernardino Lotti“, con la partecipazione di studenti e studentesse del terzo, quarto e quinto anno, nell’ambito di un percorso Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento).

L’iniziativa ha avuto come obiettivo quello di far conoscere da vicino il funzionamento di un cantiere e approfondire i principali dispositivi di sicurezza adottati durante le lavorazioni. Gli studenti sono stati accompagnati dai docenti Antonio Mazzinghi, Raffaella Vecci, Umberto Lamioni, Jacopo Pappadopulo e dall’insegnante tecnico pratico Itp Fabio Funaioli.

La visita

Durante la visita si è svolto un momento di confronto con i progettisti Stefano Giommoni e Giulio Conti, con la responsabile del procedimento (Rup), la geometra Morena Gentili, e con l’architetto Sabrina Martinozzi, responsabile dell’ufficio tecnico comunale. Sono inoltre intervenuti il sindaco di Massa Marittima Irene Marconi e il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Maurizio Giovannetti.

Sul campo, gli operatori hanno illustrato come avviene la scalpellinatura manuale della pietra e hanno fornito spiegazioni dettagliate sui dispositivi di protezione individuale. Particolare interesse è stato manifestato dagli studenti, futuri periti tecnici, anche per la tipologia e la provenienza dei materiali scelti per la sostituzione delle pietre ammalorate.

“Il cantiere sulla piazza rappresenta un’occasione di conoscenza per tutta la comunità. sottolinea il sindaco Irene Marconi –Le operazioni di scavo e le analisi scientifiche a cui sono stati sottoposti i materiali ci hanno consentito di constatare che nel 1750 la piazza era pavimentata in cotto e che successivamente è stata ripavimentata per ben due volte, mentre in epoca tardomedievale è plausibile ipotizzare che fosse priva di pavimentazione. Dallo studio dei materiali sono emerse informazioni preziose anche sulle tecniche di lavorazione. Proprio grazie a questo cantiere, oggi, disponiamo di una conoscenza molto più approfondita di questo luogo iconico di Massa Marittima”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Edilizia residenziale pubblica: rimodulata la graduatoria definitiva per...

La Società dei Terzieri massetani di ritorno dal...

Gestione del centro di accoglienza turistica e visite:...

Un set strumentale per la Chirurgia dell’ospedale: donazione...

Interventi anti allagamento: il Consorzio di Bonifica al...

“La sorgente di Castalia”: proclamati i vincitori del...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: