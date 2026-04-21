Intelligenza artificiale: se ne è parlato in un incontro del Comune

Grosseto. In occasione della Giornata mondiale della creatività e dell’innovazione, istituita dalle Nazioni Unite per promuovere la consapevolezza sul ruolo della creatività e dell’innovazione nello sviluppo umano, il Comune di Grosseto ha organizzato l’incontro dal titolo “Intelligenza artificiale: tra innovazione e responsabilità”.

Un momento di approfondimento su un tema centrale e in continua evoluzione, quale quello dell’intelligenza artificiale, capace di incidere profondamente nei processi produttivi, nella formazione e nella vita quotidiana. Innovare con l’IA significa migliorare l’efficienza, creare nuove opportunità e aumentare la produttività, ma richiede al tempo stesso un utilizzo consapevole e responsabile.

Ad aprire l’incontro sono stati i saluti del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, che ha sottolineato: “L’intelligenza artificiale rappresenta una grande opportunità di crescita e innovazione, anche nei servizi pubblici. Allo stesso tempo richiede responsabilità: è fondamentale promuoverne un uso etico, tutelare i dati e accompagnare soprattutto i giovani verso un utilizzo consapevole. Le istituzioni devono guidare questo cambiamento e favorire momenti di confronto come questo”.

L’iniziativa è stata coordinata da Simonetta Baccetti, docente e pedagogista.

L’incontro

Nel corso dell’incontro nella sala consiliare del Comune si sono susseguiti diversi interventi di personalità provenienti da questo settore. Il dottor Antonio Zaffuto, docente e amministratore di Universitypoint, ha evidenziato in particolare il ruolo crescente dell’intelligenza artificiale nei percorsi formativi, sottolineando come essa rappresenti uno strumento fondamentale per innovare i metodi di apprendimento. La relatrice Sara Restante, presidente della sezione provinciale di Grosseto dell’Associazione italiana persone Down e consigliera nazionale di Aipd, ha illustrato poi il tema “IA alleata dell’autonomia: strumenti concreti per l’inclusione scolastica delle persone con disabilità intellettiva”, mettendo in luce le potenzialità dell’intelligenza artificiale nel favorire percorsi di autonomia e integrazione.

Irene Nappi ed Elena Berretti, del Polo Bianciardi di Grosseto, indirizzo tecnico della grafica, hanno coordinato gli studenti nella realizzazione e nella presentazione di un video dedicato all’intelligenza artificiale con i suoi rischi e potenzialità girato e preparato proprio dagli studenti. È intervenuto inoltre il dottor Giacomo Picchi, giurista e praticante avvocato, esperto in diritto delle tecnologie digitali, che ha approfondito gli aspetti normativi legati all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

A chiudere i lavori è stata l’assessore al sociale Carla Minacci, che ha ribadito l’importanza di affrontare l’innovazione tecnologica con un approccio inclusivo e attento alle fragilità.