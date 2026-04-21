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25 aprile e primo maggio: nessuna variazione nella raccolta porta a porta dei rifiuti

di Redazione
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Grosseto. Sei Toscana comunica che, nei giorni festivi del 25 aprile e del 1° maggio, in tutti i comuni dell’Ato Toscana Sud dove è attiva la raccolta porta a porta dei rifiuti, il servizio non subirà alcuna variazione.

Resteranno invece chiusi i centri di raccolta, gli sportelli e il Numero verde.

Confidando nella collaborazione dei cittadini, Sei Toscana raccomanda sempre il rispetto degli orari e dei giorni di conferimento previsti dai vari regolamenti comunali e consultabili sul sito www.seitoscana.it oppure scaricando l’App Iren Ambiente.

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