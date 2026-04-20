Vaccini: la Regione vara il nuovo calendario di immunizzazione

È stato approvato il nuovo calendario regionale di immunizzazione, documento che ridefinisce l’offerta di prevenzione sulla base delle varie fasce d’età, dei soggetti a rischio e in specifiche condizioni, tra cui la gravidanza, l’età fertile e il periodo post-partum.

“Si tratta di una decisione che tutela i soggetti a rischio – spiegano il presidente Giani e l’assessore regionale al diritto alla salute, Monia Monni – e garantiamo la vaccinazione gratuita contro il meningococco B e il papillomavirus. Crediamo molto nella prevenzione e invitiamo tutti ad approfittare delle opportunità che offriamo ai toscani”.

Non si tratta soltanto di un calendario vaccinale, ma di una vera e propria operazione di immunizzazione perché include, oltre ai vaccini, anche l’anticorpo monoclonale per la prevenzione dell’infezione da Virus respiratorio sinciziale, la cui offerta è già attiva sul territorio regionale.

Tra i principali interventi spicca l’introduzione della vaccinazione gratuita contro il meningococco B per gli adolescenti a 12 anni compiuti, a partire dai nati nel 2013. La Toscana aveva introdotto la vaccinazione per i nuovi nati nel 2014, anticipando le indicazioni del Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-19.

Un’altra novità rilevante riguarda la vaccinazione contro il papillomavirus (Hpv): la chiamata attiva viene anticipata a 10 anni compiuti (invece che ad 11 compiuti) sia per i maschi sia per le femmine.

Inoltre, l’offerta gratuita per età viene estesa ai ragazzi fino al compimento dei 19 anni (non più 18), mentre per le donne resta confermata l’estensione fino ai 30 anni. La gratuità della vaccinazione è prevista anche per specifiche categorie di rischio.

Il nuovo calendario prevede anche la gratuità delle vaccinazioni internazionali per chi partecipa a missioni umanitarie, attività di volontariato all’estero o percorsi di adozione internazionale, rafforzando così la tutela sanitaria in contesti globali.

Il nuovo calendario si inserisce in una strategia più ampia di sanità pubblica orientata a migliorare l’accesso alle misure di prevenzione e a garantire una protezione più estesa e uniforme della popolazione.