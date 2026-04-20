La Pro Loco lancia “Adotta un sentiero del Giglio”: ecco come aderire

Isola del Giglio (Grosseto). Nasce “Adotta un sentiero del Giglio”, un progetto pensato per coinvolgere attivamente cittadini, visitatori e operatori nella tutela e valorizzazione del territorio. L’iniziativa prende forma anche dall’esigenza di affrontare un periodo particolarmente complesso per l’isola, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione e il senso di comunità.

La manutenzione dei sentieri rappresenta da sempre un’attività fondamentale: con circa 60 chilometri di percorsi, la rete escursionistica costituisce un patrimonio di grande valore, capace di raccontare il territorio attraverso natura, paesaggi e storia.

Il progetto offre a chiunque la possibilità di contribuire concretamente alla cura dei percorsi.

Attraverso una donazione libera, sarà possibile scegliere un sentiero – o un tratto – da sostenere; gli interventi di pulizia verranno poi realizzati sul percorso indicato.

A riconoscimento del contributo, verrà posizionata lungo il sentiero una targhetta con la dicitura: “Sentiero pulito grazie al contributo di…”.

Per partecipare è possibile effettuare una donazione all’ufficio oppure tramite bonifico bancario, indicando nella causale: “Donazione per la pulizia del sentiero…”. Associazione turistica Pro Loco Isola del Gilio e Giannutri. Iban: IT 41B010 307226 0000000055349

A seguito della donazione verrà rilasciata regolare ricevuta e predisposta la targhetta.

Per scegliere il sentiero da sostenere è possibile consultare la mappa ufficiale disponibile sul sito: https://visitgiglioisland.com/linkinbio/

“’Adotta un sentiero del Giglio’ punta a rafforzare il legame tra comunità e territorio, promuovendo una partecipazione attiva alla cura dell’isola – spiega la Pro Loco -. Prendersi cura dei sentieri significa prendersi cura dell’Isola del Giglio”.

Contatti

Pro Loco Isola del Giglio e Giannutri

Tel. +39 0564 809400

info@visitgiglioisland.com

www.visitgiglioisland.com