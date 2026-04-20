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Nominato il nuovo vicario del Prefetto: ecco chi è

Nato a Napoli il 27 marzo 1979, laureato in Giurisprudenza e in possesso di un Master di II livello in “Amministrazione del territorio”, Sergio Di Iorio è entrato in carriera prefettizia nel 2010.

di Redazione
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Grosseto. La Prefettura di Grosseto comunica l’insediamento, oggi del nuovo vice Prefetto vicario, Sergio Di Iorio, subentrato a Massimo De Stefano, destinato a svolgere le funzioni di presidente della Commissione territoriale di Caserta.

Nato a Napoli il 27 marzo 1979, laureato in Giurisprudenza e in possesso di un Master di II livello in “Amministrazione del territorio”, Di Iorio è entrato in carriera prefettizia nel 2010.

Nel corso della sua esperienza professionale ha ricoperto numerosi incarichi, maturando una significativa esperienza nei settori dei diritti civili, dell’immigrazione, della protezione civile e dell’ordine e della sicurezza pubblica. Ha già prestato servizio nella Prefettura di Grosseto a partire dal 2012, dove ha diretto il Gabinetto e diverse aree.

Dal giugno 2022 ha ricoperto l’incarico di Capo di Gabinetto nella Prefettura de L’Aquila, dove ha assunto, inoltre, responsabilità nell’ambito dell’Area Ordine e Sicurezza pubblica. Nel corso della carriera è stato anche Commissario straordinario per la gestione del Comune di Magliano in Toscana, nonché componente di commissioni istituzionali e docente in ambito formativo.

Il Prefetto Paola Berardino formula a Di Iorio i migliori auguri di buon lavoro, “certa che il nuovo delicato incarico potrà essere assolto col massimo impegno a supporto dell’azione amministrativa della Prefettura, anche in virtù della conoscenza e dell’esperienza già maturata sul territorio”.

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