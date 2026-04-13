Rally di Maremma, l’opposizione: “Gavorrano non sia solo luogo di passaggio, ma protagonista”

Gavorrano (Grosseto). Si è svolto nei giorni di sabato 11 e domenica 12 aprile il Rally di Maremma, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di motori e non solo. Un evento di rilievo, capace di richiamare pubblico, operatori e curiosi, che rappresenta un’importante occasione di promozione per l’intero territorio. Tra i comuni attraversati dalla competizione figura anche Gavorrano, interessato dal passaggio della prova speciale, lo “Shakedown”, articolato su tre giri lungo il tracciato.

“Accanto agli aspetti positivi, riteniamo però utile proporre una riflessione – dichiara Chiara Vitagliano, consigliera comunale del gruppo di opposizione ‘Noi, per Gavorrano!’ -. Eventi di questa portata comportano inevitabilmente disagi per la viabilità, con chiusure e limitazioni al traffico: proprio per questo è fondamentale che il territorio riesca a cogliere appieno anche le opportunità economiche e turistiche connesse. Oggi, infatti, Gavorrano è coinvolto nella manifestazione principalmente per le caratteristiche delle proprie strade, adatte allo svolgimento della gara. Ma è legittimo chiedersi quale sia il ritorno effettivo per il nostro territorio, al di là del semplice passaggio della competizione”.

“È su questo punto che riteniamo necessario un cambio di passo: Gavorrano non può limitarsi a essere un tratto di strada funzionale alla gara, ma deve ambire a un ruolo più centrale all’interno del Rally di Maremma, ottenendo di più rispetto a quanto già offre – prosegue la consigliera comunale -. Per questo motivo crediamo sia importante lavorare, già dalle prossime edizioni, per costruire una presenza più strutturata all’interno dell’evento, andando oltre il passaggio della prova speciale. La proposta è concreta: con una programmazione mirata e risorse contenute, si potrebbe puntare a ospitare momenti ufficiali della manifestazione, come briefing, soste tecniche o punti di ritrovo, individuando ad esempio nell’area di Bagno di Gavorrano una possibile sede strategica. Un’impostazione di questo tipo consentirebbe di generare ricadute più tangibili per la comunità, offrendo opportunità concrete agli operatori locali: ristoranti, bar, strutture ricettive e attività commerciali potrebbero beneficiare in misura maggiore della presenza di partecipanti e pubblico”.

“Il Rally di Maremma è una risorsa importante – termina la nota -. L’obiettivo deve essere quello di valorizzarla fino in fondo, affinché anche Gavorrano possa diventare sempre più protagonista, trasformando il passaggio della gara in un’opportunità reale di sviluppo per tutto il territorio”.