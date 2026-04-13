Pale eoliche, il Pld: “Gli altri partiti snobbano denuncia di Italia Nostra su possibile inquinamento”

Grosseto. “La recente denuncia di Italia Nostra sul possibile, se non probabile, pesante inquinamento ambientale indotto dalle pale eoliche (oltre alle altre forme di inquinamento comunque indotte dalla realizzazione delle stesse, che tuttavia vengono sottaciute dal mainstream sedicente ambientalista) non può non suscitare allarme”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i componenti maremmani della direzione regionale del Partito liberaldemocratico Alessandro De Carolis Ginanneschi e Matteo Pianigiani, di concerto con il segretario provinciale Sebastiano Venier.

“Francamente, ci saremmo aspettati qualche reazione degli altri partiti: evidentemente si è ritenuto che l’indifferenza fosse la miglior politica, ma questo apre altre domande – continua la nota –. Invece, se le contestazioni sollevate siano fondate, dovremmo tutti interrogarci sulle vere conseguenze di queste installazioni. Tuttavia, anche qualora le accuse risultassero non fondate, resta il fatto che, come ormai è noto, in Italia date le caratteristiche morfologiche e climatico-meteorologiche del territorio, le pale eoliche, salvo ristrettissime aree territoriali (tra le quali certo non la Maremma), hanno comunque un rapporto costi/benefici estremamente svantaggioso e non tale da giustificarle nel nome di un ambientalismo di maniera”.

“Confidiamo quindi che sia fatta chiarezza al più presto – termina il comunicato –, nell’interesse della salute di tutti”.