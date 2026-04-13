Piazza della stazione, Megale: “Nessun riscontro da Trenitalia, i bus sostitutivi devono essere spostati”

Grosseto. Dopo la denuncia avvenuta sabato 11 aprile da parte dei sindacati Filt-Cgil e Ugl in merito alla situazione di sovraffollamento del terminal bus di piazza Marconi, a Grosseto, dove alcuni pullman sostitutivi del servizio di Ferrovie dello Stato sono stati parcheggiati per alcune ore negli stalli del trasporto pubblico locale, impedendo la normale circolazione dei mezzi, l’assessore alla sicurezza Riccardo Megale torna sull’accaduto e fa un punto della situazione: “La segnalazione formale dell’amministrazione comunale a Trenitalia Bus e Italia Service è stata inviata lo scorso 16 gennaio e, da lì, non abbiamo mai ricevuto riscontro. In più, esattamente un mese dopo tutte le sigle sindacali sono state ricevute dal sindaco e da me, ci siamo dunque confrontati più volte sull’argomento. Riteniamo che quei dieci-dodici pullman debbano essere trasferiti in un’altra area ancora da individuare perché questa situazione reca dei danni a cittadini e pendolari che ogni giorno transitano nella piazza. Siamo pronti a fare un’ordinanza in settimana e sul caso di sabato non posso che essere d’accordo con le lamentele e il bisogno di risposte della cittadinanza”.