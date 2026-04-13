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Temporali forti: prorogata l’allerta meteo di codice giallo

Le previsioni per martedì 14 aprile

di Redazione
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Grosseto. Piogge e locali temporali insisteranno anche nella giornata di domani, martedì 14 aprile, su buona parte della Toscana, in particolare nella notte e nelle prime ore del mattino sulle zone centro-meridionali, costa e isole comprese.

Per questo la Sala operativa delle Protezione civile regionale ha prorogato su queste zone il codice giallo per temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore fino alle ore 9 di domani, martedì, quando è prevista un’attenuazione dei fenomeni.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

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