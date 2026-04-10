Tirrenica, Simiani: “Rossi senza vergogna, Fratelli d’Italia ha tradito il territorio”

Grosseto. “ln questi anni non ho mai risposto apertamente al deputato di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi nonostante abbia di fatto appoggiato e votato ogni provvedimento del suo Governo contro la Tirrenica: dal vergognoso taglio delle risorse già stanziate, al mancato finanziamento dei tratti già cantierabili, dall’aumento delle tariffe autostradali nei pochi chilometri ammodernati; alla mancanza di interventi di messa in sicurezza. La lista è così lunga che annoierebbe tutti. Ieri però è intervenuto a margine della discussione del mio odg al decreto Pnrr, e sottolineo a margine perché non ha mai avuto il coraggio di intervenire in Aula per paura di non contraddire Giorgia Meloni, e ha accusato me di aver perso un’occasione perché ho proposto di finanziare la Tirrenica con i soldi del Piano nazionale di ripresa e resilienza che il suo Governo non ha saputo spendere? Parlando poi di inesistenti cavilli burocratici e dimostrando di non conoscere neppure la differenza tra un atto di indirizzo e un testo normativo.

Chiunque avesse seguito con una minima attenzione il dibattito avrebbe capito che non ho accettato la riformulazione del mio ordine del giorno perche avrebbe azzerato completamente le premesse e tolto ogni riferimento alla Tirrenica e proprio all’articolo 30 del decreto in discussione da cui provengono le risorse. Caro Fabrizio Rossi, sei te che hai perso un’occasione, quella di rimanere in silenzio”: è quanto dichiara il deputato Dem Marco Simiani.