Home GrossetoTirrenica, Simiani: “Rossi senza vergogna, Fratelli d’Italia ha tradito il territorio”
GrossetoPoliticaPolitica Grosseto

Tirrenica, Simiani: “Rossi senza vergogna, Fratelli d’Italia ha tradito il territorio”

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 24 views

Grosseto. “ln questi anni non ho mai risposto apertamente al deputato di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi nonostante abbia di fatto appoggiato e votato ogni provvedimento del suo Governo contro la Tirrenica: dal vergognoso taglio delle risorse già stanziate, al mancato finanziamento dei tratti già cantierabili, dall’aumento delle tariffe autostradali nei pochi chilometri ammodernati; alla mancanza di interventi di messa in sicurezza. La lista è così lunga che annoierebbe tutti. Ieri però è intervenuto a margine della discussione del mio odg al decreto Pnrr, e sottolineo a margine perché non ha mai avuto il coraggio di intervenire in Aula per paura di non contraddire Giorgia Meloni, e ha accusato me di aver perso un’occasione perché ho proposto di finanziare la Tirrenica con i soldi del Piano nazionale di ripresa e resilienza che il suo Governo non ha saputo spendere? Parlando poi di inesistenti cavilli burocratici e dimostrando di non conoscere neppure la differenza tra un atto di indirizzo e un testo normativo.

Chiunque avesse seguito con una minima attenzione il dibattito avrebbe capito che non ho accettato la riformulazione del mio ordine del giorno perche avrebbe azzerato completamente le premesse e tolto ogni riferimento alla Tirrenica e proprio all’articolo 30 del decreto in discussione da cui provengono le risorse. Caro Fabrizio Rossi, sei te che hai perso un’occasione, quella di rimanere in silenzio”: è quanto dichiara il deputato Dem Marco Simiani.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

“Musica a colazione – Una battuta d’arresto”: Martina...

Tirrenica, Rossi: “Simiani rifiuta la riformulazione dell’Odg, il...

Tirrenica, Simiani: “Occasione Pnrr persa, destra dice no”

“Crobinson Rusoe”: teatro e solidarietà alla Sala Eden

Grosseto ricorda Gabriella Cerchiai: un incontro tra memoria,...

I giovani spediscono cartoline al futuro: tra sogni,...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: