“Sull’orlo dell’abisso”: Simone Lazzerini presenta il suo romanzo

Grosseto. Per il ciclo degli aperitivi letterari al Polo culturale Le Clarisse, giovedì 9 aprile alle 18.00, sarà ospite lo scrittore Simone Lazzerini. La rassegna che unisce l’arte alla letteratura è organizzata con l’associazione Letteratura e Dintorni.

L’autore, guidato da Fulvia Perillo, presenterà il suo romanzo “Sull’orlo dell’abisso”, un thriller psicologico costruito su tensione narrativa e intrecci misteriosi. Il costo d’ingresso è 3 euro, ridotto per i soci di Fondazione Grosseto Cultura a 2 euro, comprensivi della degustazione dei vini del Podere 414 e del libero accesso alla Collezione Luzzetti e alle mostre in corso.

Il romanzo

“Sull’orlo dell’abisso” racconta un episodio della vita di Tony, detective segnato dal proprio passato, la cui esistenza viene sconvolta da un misterioso invito che lo conduce in una villa isolata. Qui una serie di eventi inquietanti trasforma l’atmosfera in un incubo crescente, il protagonista è costretto a confrontarsi con i propri demoni interiori per salvare sé stesso e le persone a lui care. L’opera si sviluppa come un thriller psicologico che esplora i temi dell’amore, della vendetta e delle conseguenze delle scelte.

Simone Lazzerini, nato a Orbetello nel 1993, ha scoperto la passione per la scrittura durante la pandemia, dopo un intenso percorso personale legato alla lettura di romanzi thriller. Nel 2023 ha pubblicato il suo romanzo d’esordio, dando avvio a un percorso narrativo che unisce suspense e introspezione psicologica.

Per informazioni è possibile contattare il Polo culturale Le Clarisse al numero 0564.488066 oppure scrivere a prenotazioni.clarisse@gmail.com.