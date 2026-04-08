Isola del Giglio, Uil e Cgil: “Stipendi in ritardo per i dipendenti del Comune, situazione non più tollerabile”

Grosseto. La Uil Fpl e la Fp Cgil di Grosseto intervengono “con forza sulla grave situazione che riguarda i dipendenti del Comune di Isola del Giglio, dove il ritardo nel pagamento delle retribuzioni non rappresenta più un episodio isolato, ma una criticità che si trascina ormai da mesi. L’ultimo fatto, particolarmente grave, è il mancato accredito dello stipendio di marzo 2026, a fronte di una condizione che, secondo quanto denunciato dai lavoratori, va avanti almeno dall’autunno scorso e che aveva già fatto registrare pesanti disagi anche nel mese di dicembre, quando tredicesima e stipendio non furono corrisposti nei tempi dovuti”.

!”La situazione, inoltre, si inserisce in un quadro già reso più pesante dalla mancata corresponsione delle somme dovute in applicazione del nuovo Ccnl Funzioni locali 2022-2024, sottoscritto definitivamente il 23 febbraio 2026, e dalla mancata completa attuazione del Ccdi parte economica 2025, firmato il 31 dicembre 2025 – continua la nota dei sindacati –. Entrambe le sigle sindacali, Uil Fpl E Fp Cgil Grosseto, hanno diffidato l’amministrazione comunale, riportando quello che i dipendenti evidenziano. Ovvero che i cedolini elaborati non riporterebbero ancora gli arretrati spettanti e che non sarebbe stata completata l’attuazione degli istituti economici previsti dalla contrattazione decentrata”.

Per la Uil Fpl e Fp Cgil di Grosseto si tratta di “un quadro inaccettabile, che colpisce lavoratrici e lavoratori nei loro diritti fondamentali e produce conseguenze immediate sulla vita quotidiana delle famiglie, tra mutui, affitti, utenze, rate e altri impegni economici non rinviabili. Non è ammissibile che il personale debba continuare a subire ritardi sugli stipendi senza risposte formali chiare, senza una data certa per i pagamenti e senza un piano credibile che impedisca il ripetersi di queste criticità”.

La Uil Fpl e la Fp Cgil di Grosseto ricordano inoltre che “nel dicembre 2025 era già stato proclamato lo stato di agitazione del personale, chiedendo l’attivazione della procedura di raffreddamento e conciliazione in Prefettura, procedura che dal testo della diffida risulta ancora non conclusa. Il fatto che, nonostante le misure organizzative successivamente adottate dall’amministrazione, continuino a verificarsi ritardi retributivi conferma che il problema non è stato risolto e che serve un intervento immediato, concreto e verificabile”.

Per questo la UIL Fpl e Fp Cgil Grosseto chiedono “che l’assessorato di competenza si attivi e che l’amministrazione comunale provveda al pagamento immediato dello stipendio di marzo, la regolarizzazione di tutte le somme ancora dovute, compresi gli arretrati contrattuali, la piena attuazione del Ccdi parte economica 2025 e una comunicazione scritta che indichi con precisione tempi, motivazioni e misure adottate per garantire da ora in avanti il regolare pagamento delle retribuzioni”.

Al tempo stesso, le organizzazioni sindacali ribadiscono “che non può più esserci alcun rinvio e che, in assenza di risposte rapide, continueranno a sostenere ogni iniziativa utile alla tutela delle lavoratrici e lavoratori”.

Per tutti i motivi sovraesposti la Fp Cgil e la Uil Fp hanno chiesto un nuovo incontro al Prefetto di Grosseto e terranno oggi, mercoledì 8 aprile. un’assemblea esterna con tutto il personale del Comune al porto dell’isola.