“Una cima”: le opere di Mario Sibillo in mostra

Grosseto. L’associazione culturale Eventi organizza la mostra personale di Mario Sibillo “Una cima”, che si terrà nella sede di via Varese 18, a Grosseto. dal 10 al 19 aprile.

La mostra

Questa sarà un’esposizione inconsueta, che vedrà esposto il risultato di una passione nata negli anni ’70 in cui Sibillo si avvicina al mondo nautico osservando e studiando imbarcazioni a vela. Questa osservazione continua ha portato al bisogno di cercare di riprodurre ciò che osservava e lo incuriosiva. Ma Sibillo non si è limitato a riprodurre ciò che era immagazzinato nella sua memoria, ha deciso di dargli un tocco proprio utilizzando un materiale inusuale per il modellismo, ovvero unire insieme dei fiammiferi che non solo avrebbero riprodotto l’effettiva struttura in legno della barca, ma riuscivano a donare anche tocchi di unicità con le sfumature date dalla bruciatura, creando quasi un disegno decorativo fatto di calde sfumature tonali.

Nella creazione delle sue navi, Mario Sibillo non riproduce fedelmente qualcosa di preesistente, ma si affida alla memoria di ciò che ha visto e studiato e lascia che la composizione di fiammiferi prenda una forma sua, che si tratti di una piccola imbarcazione a vela per giungere ad un più imponente galeone. Nelle sue creazioni vive un interessante connubio simbolico tra la materia che le costituisce, associata al fuoco, e la loro naturale propensione a vivere in acqua, quasi come se questa antitesi elementale in realtà fosse alla base della loro genesi.

Venerdì 10 aprile alle 17.30 si terrà il vernissage della mostra, che resterà aperta fino al 19 aprile con orario dalle 17.30 alle 19.30.