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Pasqua di solidarietà al Misericordia: Ail, Avis e Admo consegnano le “uova sospese” alla Pediatria

A Grosseto una triplice donazione all’insegna della cultura dell’altruismo

di Redazione
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Grosseto. Un gesto semplice, ma carico di significato. Una Pasqua di vicinanza, attenzione e solidarietà quella che si è vissuta all’ospedale Misericordia di Grosseto venerdì 3 aprile, quando Ail, Avis e Admo hanno portato il loro abbraccio ai piccoli pazienti ricoverati e alle loro famiglie attraverso la consegna delle “uova sospese” e di altri doni pasquali. L’iniziativa ha coinvolto il reparto di Pediatria, il Pronto soccorso pediatrico e gli ambulatori pediatrici, dove sono state distribuite 40 Uova sospese Ail e diverse colombe pasquali.

Alla consegna erano presenti il presidente di Ail Siena e Grosseto, Piero Franceschini, il presidente di Avis provinciale Grosseto, Carlo Sestini, il presidente di Avis comunale Grosseto, Erminio Ercolani, il vice presidente Giuseppe Monda, insieme al consigliere provinciale Alvaro Bonelli.

Ad accogliere e ringraziare la delegazione per il gesto erano presenti il direttore del presidio ospedaliero Michele Dentamaro, il responsabile del Pronto soccorso, Simone Geraci, e il personale.

L’iniziativa delle “uova sospese” rappresenta un segnale concreto di attenzione verso chi si trova ad affrontare un momento di fragilità, ma è anche il simbolo di una comunità che sa stringersi attorno ai più piccoli e a chi si prende cura di loro. Accanto alle uova e alle colombe, Avis ha voluto aggiungere anche un dono dal forte valore educativo come alcune scatole di CapitanAvis, il gioco da tavolo pensato per avvicinare i più giovani ai temi della solidarietà, della cooperazione e della donazione di sangue e plasma.

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