Raccolta dei rifiuti: ecco le variazioni in provincia di Grosseto durante le festività pasquali

Grosseto. Ecco tutte le variazioni ai servizi di raccolta differenziata, realizzati da Sei Toscana, previste per i comuni della provincia di Grosseto in occasione delle festività pasquali.

Cliccando sul nome del singolo comune, sarà possibile visualizzare tutte le relative informazioni direttamente sul portale www.seitoscana.it.

A Grosseto, lunedì 6 aprile, giorno di Pasquetta, la raccolta domiciliare nel territorio aperto sarà svolta regolarmente.

A Follonica, la raccolta porta a porta di sfalci e potature nella zona di San Luigi, in programma per lunedì 6 aprile, non verrà effettuata, mentre le raccolte per le utenze non domestiche saranno svolte la mattina anziché il pomeriggio. Per questo motivo, i rifiuti dovranno essere esposti entro le 6.00 del mattino.

A Roccastrada, la raccolta porta a porta è regolare sia a Pasqua che a Pasquetta.

Negli altri comuni della provincia di Grosseto, nei quali è attiva la raccolta domiciliare, (Arcidosso, Castell’Azzara, Castel del Piano, Civitella Paganico, Gavorrano, Magliano in Toscana, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Scarlino), tutti i servizi saranno svolti regolarmente.

Altri servizi

(Centri di raccolta, isole ecologiche, sportelli al cittadino e numero verde)

Domenica 5, giorno di Pasqua, e lunedì 6 aprile, giorno di Pasquetta, resteranno chiusi tutti i centri di raccolta, le stazioni ecologiche e gli sportelli al cittadino per la consegna di sacchi e 6Card e per la Tari. Anche il numero verde non sarà attivo.

Confidando nella collaborazione dei cittadini, Sei Toscana raccomanda sempre il rispetto degli orari e dei giorni di conferimento previsti dai vari regolamenti comunali e consultabili sul sito www.seitoscana.it oppure scaricando l’App Iren Ambiente.