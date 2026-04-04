Piazza Garibaldi, il Pci: “Cantiere infinito, gli allarmi sono diventati realtà”

Massa Marittima (Grosseto). “Per quanto riguarda il cantiere di piazza Garibaldi a Massa Marittima, ormai è garantita la certezza, che per il giorno del Balestro, sarà (con piacere), dismesso; le pietre saranno al loro posto e i cittadini e i turisti potranno godere della propria bellezza e del suo splendore, così infatti, ci è stato confermato dall’amministrazione comunale, in risposta ad una nota di precedenti articoli apparsi sulla stampa locale a metà marzo”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Daniele Gasperi, della segreteria del Pci delle Colline Metallifere.

“Ovviamente questo non riguarda le festività pasquali e in forte dubbio rimangono il 25 aprile e il ponte del primo maggio, per un lavoro che non vede il suo compimento e, come già detto e anticipato, nel nostro articolo, gli allarmi sono diventati realtà – sottolinea la nota -. Sappiamo benissimo, e lo ripetiamo, che questi tipi di interventi, con la visione della Sopraintendenza, necessitano di un lavoro qualificato e certosino, ma le rassicurazioni e i tempi di esecuzione che ci erano stati prospettati si stanno allungando e quindi, per l’inizio della stagione turistica, la metà della piazza si presenterà transennata e con il nastro arancione come ‘un’attrazione contemporanea’, in contrasto con il nostro tessuto storico”.

“Questi interventi, per una realtà come la nostra che è basata sul turismo stagionale, in cui monumenti, bellezze e storia sono il motore della nostra economia, dovrebbero avere un canale privilegiato nella loro esecuzione, in modo che il patrimonio diventi un valore aggiunto e la nostra ‘carta d’identità’ per la valorizzazione di un richiamo d’immagine strutturato e consolidato – continua Gasperi -.Il cantiere è presente, sulla nostra piazza, da dicembre e, all’inizio del mese di aprile, le certezze diventano fragili nel raggiungimento di una conclusione del restauro. Ci siamo privati di alcune iniziative di richiamo che potevano essere calendarizzate, dalle varie associazioni del territorio, come di una cartolina da immortalare in centinaia di foto di turisti”.

“Oltremodo questa situazione, prevedibile, va a coinvolgere, con le dovute proporzioni, anche le attività commerciali, ricettive e di ristorazione che gravitano all’interno o in prossimità del cantiere, subendo un danno socio-economico che può protrarsi oltre le date previste, nonostante le garanzie espresse e della volontà di un programma d’intenti certificato dalle associazioni di categoria, che vediamo, a nostro avviso, evaporare, nella realtà; forse si potrebbe pensare anche a dei ristori o agevolazioni fiscali per il mancato guadagno – termina il comunicato -. Di fatto i dubbi rimangono e di soluzioni positive, a breve termine, non s’intreavedono”.