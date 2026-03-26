Torna “Grande Estate nei Borghi”: in programma tre concerti nella frazione

Grosseto. È stata approvata dalla Giunta comunale di Grosseto la coorganizzazione della rassegna musicale e di spettacolo “Grande Estate nei Borghi” 2026, in programma a Istia d’Ombrone il 30 e 31 maggio e il 1° giugno.

L’obiettivo è valorizzare i borghi del territorio e promuovere momenti di aggregazione e attrattività turistica. L’iniziativa sarà realizzata insieme all’Asd Comitato festeggiamenti di Istia d’Ombrone, che curerà l’organizzazione completa degli eventi, dagli allestimenti alla sicurezza, fino alla promozione. Il Comune di Grosseto partecipa come copromotore, garantendo il supporto istituzionale, l’esenzione dal pagamento del suolo pubblico e delle affissioni, oltre alla gestione della viabilità. È previsto inoltre un investimento fino a 10mila euro per l’individuazione degli artisti e degli spettacoli.

“La ‘Grande Estate nei Borghi’ rappresenta un’occasione importante per valorizzare Istia d’Ombrone e, più in generale, tutto il nostro territorio – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al turismo Riccardo Megale –. Siamo entusiasti di poter presentare per il terzo anno consecutivo questo evento che rafforza il senso di comunità e contribuisce a rendere i borghi sempre più vivi e attrattivi, sia per i cittadini che per i visitatori. Allo stesso tempo, è stata posta grande attenzione agli aspetti legati alla sicurezza, grazie a un lavoro condiviso che garantirà lo svolgimento della manifestazione nel pieno rispetto delle norme e in condizioni di tranquillità per tutti”.

“Con grande soddisfazione possiamo annunciare che anche per quest’anno, grazie alla partecipazione dell’amministrazione comunale e dell’assessore Riccardo Megale – sottolinea Riccardo Milli, presidente dell’Asd Comitato festeggiamenti di Istia d’Ombrone –, verrà effettuata la manifestazione denominata ‘Grande Estate nel Borgo’, giunta già alla sua terza edizione e di cui nutriamo la speranza e la voglia che diventi una costante per il nostro paese. Considerato che quest’anno le serate musicali che si terranno in piazza Cavallotti saranno addirittura tre, vi aspettiamo tutti a Istia d’Ombrone”.