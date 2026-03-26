Case popolari, pubblicata la graduatoria provvisoria: ecco come consultarla

Orbetello (Grosseto). Il Comune di Orbetello comunica l’avvenuta approvazione e pubblicazione della graduatoria provvisoria per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia residenziale pubblica per l’anno 2025, con determinazione n. 170 del 20 marzo 2026.

La graduatoria, pubblicata in forma anonima secondo la vigente normativa della privacy (contenente il solo numero di pratica assegnato alla domanda e comunicato ai concorrenti), è consultabile sul sito internet istituzionale del Comune di Orbetello all’indirizzo web www.comune.orbetello.gr.it, nella sezione riguardante il servizio politiche abitative o all’Urp, in piazza Plebiscito n. 1, ad Orbetello(a piano terra del municipio), dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, e il martedì e il giovedì, anche dalle 15 alle 16. (il link è https://comune.orbetello.gr.it/novita/graduatoria-provvisoria-alloggi-erp-anno-2025/)

Gli interessati possono presentare opposizione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.

Per chiarimenti e/o informazioni o nel caso in cui non fosse stato ricevuto il numero di pratica, si può telefonare al numero 0564.861228 o scrivere a politicheabitative@comune.orbetello.gr.it.