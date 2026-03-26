“Stop a tutte le guerre”: Il Coordinamento per la pace organizza una manifestazione

Grosseto. Il Coordinamento per la pace di Grosseto ha indetto per sabato 28 marzo una manifestazione contro tutte le guerre.

“Non è infatti accettabile rimanere in silenzio mentre nel mondo sta succedendo di tutto – si legge in una nota del Coordinamento -. In un tempo attraversato da conflitti e tensioni crescenti, Grosseto sceglie di non restare indifferente e di scendere in piazza contro tutte le guerre, contro la logica del riarmo e delle contrapposizioni, per un’idea di mondo fondata su pace, giustizia e diritto internazionale. Una mobilitazione aperta, plurale e unitaria, per far sentire una voce chiara: la guerra non è mai una soluzione. Plurale perché al nostro appello tantissime sono state le adesioni”.

In ordine di tempo: Partito della Rifondazione Comunista, Cobas scuola, Gruppo pace Massa Marittima, Anpi, Sinistra Italiana/Avs, Comitato Democrazia costituzionale, Sinistra Civica Ecologista, Restiamo Umani di Follonica, Arci, Giovani Democratici, Movimento 5 Stelle, Grosseto Città Aperta, Partito Democratico, Grosseto al Centro, Emergency, Libreria delle Ragazze/Racconti Incontri, Forum ambientalista, Olympia de Gouges, Officina Giovani antifascisti, Attac comitato di Scansano, Libera.

“Come si può vedere, un’ampia partecipazione che si affianca e sostiene quella nazionale ‘No Kings – Contro i re e le loro guerre’, che si terrà a Roma così come in tante altre capitali – prosegue il comunicato –. Chi potrà, andrà a Roma, ma invitiamo tutti coloro che comunque non sarebbero partiti a convergere sulla nostra manifestazione. Perché Grosseto ne ha tanto bisogno. Perché abbiamo fiducia che la nostra città voglia e possa dare un segnale forte. Perché non possiamo far finta che ciò che accade nel mondo non ci riguardi”.

“Per questo invitiamo tutta la cittadinanza a radunarsi in piazza Rosselli alle 9.30 per poi dalle 9.45 sfilare in corteo per raggiungere piazza Dante in cui ci sarà microfono aperto per poter parlare ed ascoltare – termina la nota -. Portate le vostre bandiere, i vostri striscioni, i vostri cartelli per una manifestazione il più possibile plurale. Ma soprattutto portate la vostra voglia di cambiare lo stato delle cose…perché dipende anche da noi”.