Il Toscana Pride arriva a Grosseto: ecco come partecipare

Grosseto. Il Toscana Pride 2026 arriva a Grosseto, una città che troppo spesso viene raccontata come chiusa, immobile, difficile da abitare per le nuove generazioni. Quest’anno il Toscana Pride sceglie Grosseto per “contribuire a rinvigorire anche in questa città il senso di liberazione, cura e resistenza collettiva.

“In una città come Grosseto noi fioriamo. E fiorire è un atto rivoluzionario”

“Le persone Lgbtquia\+ di Grosseto – dichiara la presidente del comitato del Toscana Pride, Fiora Branconi – raccontano ogni giorno cosa significhi vivere in un territorio dove costruire comunità è complicato, dove spesso le iniziative sembrano scontrarsi con muri invisibili, dove la solitudine pesa e la visibilità può diventare un rischio. Eppure, proprio qui, nella Maremma che alterna bellezza e durezza, si celebrerà un Pride che non chiede il permesso, ma porta le rivendicazioni nel territorio”.

“Cura, liberazione, inarrestabilità”

“Il percorso politico del Toscana Pride 2026 parte da tre concetti fondamentali – continua la presidente -:

cura, come pratica collettiva che permette alla comunità di sopravvivere e crescere anche dove sembra impossibile;

liberazione, perché nessuna persona deve essere costretta a nascondersi o a migrare per essere sé stessa;

inarrestabilità, perché chi vive le difficoltà conosce la fatica, ma conosce anche la forza di attraversare confini, città e pregiudizi con irriverenza e determinazione.

La periferia diventa così uno spazio simbolico in cui la repressione del desiderio e la paura del giudizio isolano le persone Lgbtqia\+. Eppure, proprio qui, nella terra aspra e fertile della Maremma, nasce un Pride che squarcia il buio delle paure. Grosseto diventa così il simbolo di una comunità che non si arrende, che non si lascia schiacciare, che fiorisce anche quando il terreno sembra ostile”.

“Le nostre rivendicazioni non si fermano, non arretreremo di un millimetro”

“Il Toscana Pride 2026 scende in piazza per denunciare – spiega la presidente -:

assenza di politiche reali contro la precarietà abitativa e lavorativa che colpisce in modo sproporzionato le persone Lgbtqia\+;

l’assenza di spazi sicuri in molte città toscane, Grosseto compresa;

l’assenza di una legge nazionale contro l’odio e la violenza;

gli attacchi e la cancellazione delle famiglie omogenitoriali;

la mancanza di percorsi di affermazione di genere rapidi, gratuiti e autodeterminati;

Non siamo un’emergenza. Siamo una comunità che resiste, che costruisce, che coltiva speranze. E che non ha più intenzione di essere invisibile”.

“Grosseto non è periferia: è un punto di partenza”

“La marginalità non è un destino – prosegue la presidente -. È un luogo da cui partire per irrompere, per attraversare, per trasformare cosa non funziona. Chi è discriminato conosce la potenza della resistenza quotidiana, della cura reciproca, della creatività che nasce dove tutto sembra fermo. Il Pride arriva a Grosseto per dire che nessun territorio è troppo lontano, troppo piccolo o troppo chiuso per la libertà”.

Come sostenere il Pride

Per aderire: segreteria@toscanapride.eu

Per sostenere l’evento: Iban IT 25P0 3069 0960 6100 0001 50545 Intestato a Toscana Pride

Informazioni: www.toscanapride.eu

Il Toscana Pride è nato da un percorso politico intrapreso dalle associazioni toscane che oggi compongono il comitato promotore. Le associazioni sono: Agedo Firenze, Agedo Livorno Saverio Renda, Arcigay Arezzo “Chimera Arcobaleno”, Arcigay Carrara “Trecento60°”, Arcigay Livorno “L.E.D Libertà e Diritti”, Arcigay Siena “Movimento Pansessuale”, Arcigay Prato-Pistoia “L’Asterisco”, Associazione Consultorio Transgenere (Torre del Lago), Collettivo Asessuale Carrodibuoi, Coming Out Lgbtqia+ (Valdinievole, Zona del Cuoio e Piana di Lucca), Famiglie Arcobaleno (Toscana), Ireos Comunità Queer Autogestita (Firenze), Polis Aperta, Rete Genitori Rainbow.