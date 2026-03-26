Home AttualitàSicurezza partecipata: presentato in Consiglio comunale il Controllo di Vicinato
AttualitàAttualità Castiglione della PescaiaAttualità GrossetoCastiglione della Pescaia

Sicurezza partecipata: presentato in Consiglio comunale il Controllo di Vicinato

Coordinatore generale dell'Acdv è Ivan Carito, affiancato dal presidente Fernando Raffero

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 72 views

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Presentazione ufficiale in Consiglio comunale del Controllo di Vicinato (Acdv) Castiglione della Pescaia. 

Il riconoscimento, siglato lo scorso anno insieme alla Prefettura, conferma il sostegno istituzionale e il ruolo attivo del Controllo di Vicinato su tutto il territorio castiglionese, rafforzando la collaborazione con le forze di polizia e le istituzioni locali.

Coordinatore generale dell’Acdv è Ivan Carito, affiancato dal presidente Fernando Raffero e da una rete di vice coordinatori nelle diverse frazioni, Marco Bartoletti, Fiorella Mariani, Pierpaolo Renieri, Carlo Giannarelli, Alessandro Papini, Krizia Carito, punti di riferimento fondamentali per il presidio e il monitoraggio del territorio.

«Desidero esprimere un sincero ringraziamento al Controllo di Vicinato – dichiara il sindaco Elena Nappi per l’importante lavoro che svolge ormai da tempo e per la collaborazione attiva che abbiamo costruito insieme. La sua presenza ci consente di avere un presidio costante sul territorio, con occhi attenti anche nelle zone più distanti e isolate, campagne e frazioni lontane dal capoluogo, dove la presenza delle forze dell’ordine, di Carabinieri e Polizia Municipale, può essere meno immediata. Il suo impegno è continuo, durante tutto l’anno, e non solo nei periodi di maggiore affluenza turistica. Questo rappresenta per noi un valore aggiunto fondamentale per la sicurezza e la serenità della nostra comunità»

Il Controllo di Vicinato è un movimento civico che collabora con le forze di polizia e rappresenta una forma di partecipazione attiva a tutela della sicurezza del territorio.

È uno sguardo attento e consapevole su ciò che accade ogni giorno: gli occhi del territorio, capaci di individuare e segnalare tempestivamente le criticità presenti in ogni zona, senza mai invadere la privacy dei cittadini. Sicurezza partecipata significa collaborazione, responsabilità e attenzione condivisa, per costruire insieme una comunità più sicura.

«In estrema sintesi – spiega il coordinatore Ivan Carito -, l‘Associazione Controllo del Vicinato è uno strumento di prevenzione della criminalità che presuppone la partecipazione attiva dei cittadini con gli Enti pubblici e le Forze di Polizia, statali e locali. L’ obiettivo primario è quello della realizzazione e messa in atto del concetto di “sicurezza partecipata”. Ringraziamo il Comune di Castiglione della Pescaia per l’interesse dimostrato e per la collaborazione in divenire, volta alla realizzazione dello sviluppo di una cultura della partecipazione alle tematiche della prevenzione, del degrado urbano ed alla collaborazione attiva dei cittadini».

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Tirrenica, Cna: “Ora basta, servono lavori di adeguamento...

Turismo, cultura e sostenibilità: il programma degli eventi...

Il Toscana Pride arriva a Grosseto: ecco come...

“L’Ora della Madre”: al monastero di Siloe un...

Lavori dell’Enel in paese per il restyling di...

Mercato straordinario di Pasqua, ambulanti: “Occasione per vivere...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: