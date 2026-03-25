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Lago dell’Accesa: prosegue il percorso partecipativo con un nuovo incontro

L'iniziativa è in programma sabato 28 marzo

di Redazione
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Massa Marittima (Grosseto). Prosegue il percorso partecipativo dedicato al futuro del lago dell’Accesa.

Sabato 28 marzo, alle 9.30, a Massa Marittima, nella Sala Mariella Gennai dell’ex convento delle Clarisse, si terrà il secondo incontro promosso dall’amministrazione comunale.

«Nel corso di questo appuntamento – spiega l’assessore all’ambiente Lorenzo Balestri partiremo dalla restituzione di quanto emerso durante l’incontro con i cittadini dello scorso gennaio, per approfondire ulteriormente i diversi temi. Il metodo del policy lab si sta rivelando particolarmente efficace, perché riunisce allo stesso tavolo cittadini, decisori politici e uffici tecnici, favorendo un confronto che non si limita all’individuazione dei problemi, ma contribuisce a costruire possibili soluzioni condivise. Sarà garantito spazio di intervento a tutti, articolando il lavoro su tre assi tematici principali: ambiente, sicurezza e turismo. Nell’occasione saranno inoltre presentate le date dei prossimi incontri. L’obiettivo finale è definire un’agenda dei bisogni condivisa con la cittadinanza, sulla base della quale l’amministrazione comunale potrà orientare le proprie scelte e realizzare interventi concreti, cogliendo anche nuove opportunità di finanziamento».

Per partecipare all’incontro di sabato iscrizione gradita compilando il seguente form: https://forms.gle/QU5mdmFKXYEnxcnS8

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