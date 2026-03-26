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Caso di epatite A in una scuola, la Asl: “Gli alunni e il personale si vaccinino”

L'epatite A è una malattia infettiva che può essere contagiosa

di Redazione
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Grosseto. In seguito alla segnalazione di un caso di epatite A in una scuola del Comune di Grosseto, il Dipartimento di Prevenzione della Asl Toscana sud est, in ottemperanza ai protocolli di sorveglianza e controllo delle malattie infettive, ha avviato le procedure previste per la gestione e la prevenzione della diffusione dell’infezione.

La possibilità di contagio all’interno dell’istituto corrisponde ad un livello di basso rischio, tuttavia, per maggiore prudenza, la Prevenzione raccomanda la profilassi immunitaria attiva (vaccinazione) per gli alunni ed il personale in servizio nella scuola interessata.

La vaccinazione può essere effettuata ad accesso diretto all’Ufficio di Igiene pubblica che ha immediatamente messo a disposizione il proprio personale sanitario negli ambulatori al piano terra della sede Asl di Villa Pizzetti, in via Cimabue 109, a Grosseto.

L’epatite A è una malattia infettiva che può essere contagiosa e trasmettersi mediante contatti indiretti, frequentemente attraverso alimenti o bevande contaminati e per scarsa igiene delle mani.

Fondamentale è la prevenzione primaria che si attua, infatti, principalmente mediante il lavaggio accurato delle mani prima di toccare i cibi o gli oggetti portati alla bocca e, in particolare, dopo essersi recati al servizio igienico, oltre alla cottura completa dei cibi, in particolare dei frutti di mare, ed al corretto lavaggio delle verdure crude.

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