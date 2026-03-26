Neuropsichiatria infantile: al distretto sanitario arrivano due professionisti

Follonica (Grosseto). “In queste settimane mi sono occupato di una questione molto sentita sia dal mondo della scuola, sia dalle famiglie follonichesi, e riguardante principalmente i bambini: recenti disservizi relativi alla neuropsichiatria infantile, dovuti alla carenza di personale e ai tempi di attesa eccessivi”.

A dichiararlo è il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani.

“Assieme alla Asl abbiamo cercato di risolvere il problema e, oggi, nel corso di un incontro al distretto sanitario, sono arrivate alcune rassicurazioni sia per gli istituti scolastici sia per i privati cittadini – spiega il sindaco -. Intanto, a supporto del servizio (che da questa settimana ha visto il rientro della neuropsichiatra che era in malattia), è arrivata oggi da Grosseto anche un’altra professionista, sempre neuropsichiatra infantile, per far fronte alle visite arretrate. Soluzioni compensative sono in corso e si stanno valutando anche per i trattamenti”.

“All’incontro erano presenti anche gli assessori Stefania Turini (Servizi educativi) e Sandro Marrini (Sociale), i dirigenti scolastici e la direttrice dipartimentale della Salute mentale della Asl Toscana sud est Giuliana Galli, che ringrazio per aver dato risposte, così come il personale Asl”, termina Buoncristiani.